دستگیری 7شکارچی طی 4 روز درکهگیلویه و بویراحمد/ شکارچیان خرس روانه زندان شدند

جمشید عبدی پور به خبرنگار مهر گفت: این شکارچیان غیرمجاز در مناطق آزاد و حفاظت شده شهرستانهای گچساران و کهگیلویه دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در شهرستان گچساران چهار شکارچی متخلف در حین شکار پرندگان توسط محیط بانان دستگیر شدند.

عبدی پور افزود: از این افراد هشت قطعه پرنده "تیهو"و چهار قبضه اسلحه ساچمه زنی کشف وضبط شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این هفته یک شکارچی توسط پاسگاه انتظامی بابا کلان از توابع شهرستان گچساران دستگیر شد.

شکارچیان خرس روانه زندان شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان همچنین گفت: در پی گزارش های مردمی مبنی بر شکار یک قلاده خرس در شهرستان کهگیلویه نیز دو شکارچی دستگیر شدند.

عبدی پور افزود: این شکارچیان در منطقه سردسیری دیشموک از توابع این شهرستان اقدام به شکار یک قلاده خرس کرده بودند.

وی بیان داشت: یک اسلحه مجاز و یک سلاح غیر مجاز از این افراد کشف شد و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به امحاء آثار و علائم جرم توسط شکارچیان، گفت: این دو در دادگاه به جرم خود اعتراف کردند و با حکم قاضی پرونده روانه زندان شدند.

عبدی پور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص احکام این دو متهم، عنوان کرد: این افراد به پرداخت پنج میلون تومان جریمه نقدی برای کشتن این خرس و زندان محکوم شده اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان عنوان کرد: تاکنون این جریمه از سوی این متخلفین به محیط زیست پرداخت نشده است.

این مسئول یادآورشد: در هفته گذشته هم یک گروه شکارچی پس از 48 ساعت تعقیب و گریز در ارتفاعات چهار هزار متری دنا با سه قبضه اسلحه ژ سه دستگیر شدند.

وی بیان داشت: بیش از 260 هزار هکتار منطقه حفاظت شده در این استان وجود دارد.

عبدی پور تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 160مورد تخلف شکار در این استان کشف شده که 11مورد شروع به شکار بوده و 194 نفر در این رابطه دستگیر شدند.