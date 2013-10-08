اعزام آخرین گروه زائران به عربستان 17 مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سرخوش میانگین تاخیرهای پروازهای ورودی زائران ایرانی در حج امسال را ۱۴ دقیقه اعلام کرد و افزود: اگر تاخیرهای عمدهای که در سه پرواز مربوط به زائران کرمان، رشت و تبریز به دلیل نقص فنی ایجاد شده بود را نادیده بگیریم، میانگین تاخیرهای پروازهای ورودیمان به ۵ دقیقه میرسد.
وی همچنین درباره زائرانی که طول سفرشان به ۳۶ روز میرسد نیز گفت: اقامت زائرانی که بین ۸ تا ۱۳ ذیالقعده وارد مدینه شدهاند بین ۳۲ تا ۳۶ روز به طول میانجامد. البته در زمینه پروازهای برگشت حجاج کشورمان نیز گفتنی است که در نخستین هفته بازگشت حجاج ایرانی به وطن، ۲۲ هزار حاجی، عربستان را از طریق فرودگاه جده ترک میکنند
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