به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، صبح سه‌شنبه در نشست علمی اقتدار نیروی انتظامی در سایه مردم‌داری و قانون‌مداری که در واحد دانشگاهی پردیسان قم برگزار شد، به حرکت رو به رشد نیروی انتظامی و فضای امنیتی جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: به برکت جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی در مسیر پیشرفت روز افزون قرار گرفته است که آثار این پیشرفت در فضای جامعه مشهود است.

عضو خبرگان رهبری، نیروی انتظامی را آخرین حلقه در برخورد با عوامل اختلال اجتماعی و فرهنگی برشمرد و تصریح کرد: در زمینه عفاف و حجاب، دستگاه‌های زیادی مأمور به برخورد و مقابله با آن شدند، ولی متأسفانه حتی برخی خواص هم نیروی انتظامی را مقصر و مسئول می‌دانند، در حالی که وظیفه فرهنگ‌سازی در جامعه بر عهده دیگر نهادها است.

وی، فرهنگ سازی در مورد آسیب های اجتماعی را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی که نمی خواهد در هر زمان و مکان قدرت نمایی کند و با برخورد فیزیکی، بر روی مشکلات فرهنگی سرپوش بگذارد، بلکه باید در پی آسیب شناسی معضلات اجتماعی باشد.

مدیر حوزه های علمیه به نقش ناجا در رفع معضلات اجتماعی اشاره کرد و ابراز داشت: نیروی انتظامی با سلسله‌ای از آسیب های اجتماعی روبرو است و باید آسیب شناسی جرائم به حوزه و دانشگاه ارجاع شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله حسینی بوشهری در پایان تزریق مباحث علمی به نیروی انتظامی را عامل رشد و کارایی این نیرو دانسته و افزود: راه اندازی دفتر همکاری های پلیس و دانشگاه در قم، می‌تواند الگویی مناسب برای سراسر کشور باشد و رابطه مستحکمی را بین مراکز علمی و دانشگاهی و پلیس برقرار کند.

