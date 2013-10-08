ناپدید شدن تندیس حافظ در اهواز یک آبرو ریزی است

حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرپرست شهرداری اهواز مسئول این موضوع است، افزود: سرپرست شهرداری اهواز باید در جلسه ای با حضور اعضای شورا در این رابطه توضیح دهد.



وی همچنین با اشاره به تاخیر در صدور حکم شهردار جدید کلانشهر اهواز گفت: یک ماه از انتخاب شهردار اهواز می گذرد. از طرفی دوره سرپرستی شهرداری ها، دوره بلاتکلیفی است.



حیدری همچنین یادآور شد: حکم برخی کلانشهرها صادر شده است به همین دلیل هیئت رئیسه شورای اهواز لازم است سفری به تهران داشته باشد و با وزیر کشور و معاون وزیر جلسه ای در این خصوص داشته باشند.



عضو شورای شهر اهواز بیان کرد: حکم سیدخلف موسوی شهردار جدید اهواز هرچه سریع تر صادر شود زیرا شهرداری اهواز و شورای شهر فرصت چالش دیگری را ندارد.



حیدری ضمن انتقاد از تعدادی از اعضای شورا در خصوص مصاحبه های اخیرشان با خبرنگاران گفت: تخصص، تجربه و علاقه مندی سه شاخصی هستند که در قانون برای عضویت کمیسیونها پیش بینی شده اند و ما طبق آنها عمل می کنیم.



به گزارش مهر، در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر به سرقت رفتن تندیس حافظ از میدانی در منطقه کوی ملت اهواز و تکذیب آن توسط تعدادی از مسئولان شهرداری بازتاب شدیدی در میان رسانه های کشور داشت.







