کار و فعاليت هاي فرهنگی لازمه دستیابی به توسعه همه جانبه است

به گزارش خبرنگار مهر، والی الله میرزایی اصل ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: حوزه فرهنگ اساس کار هر مملکتی است و نیازمند برنامه ریزی و عزم ملی است.

وی با اشاره به اینکه تئوری پردازی و سخنرانی نمی تواند مشکلات فرهنگی را در جامعه حل کند، افزود: کار فرهنگی باید از احیای فرهنگ و اصالت قوم ها آغاز شود.

فرماندار سنندج بیان کرد: هدف گذاری ها در کار های فرهنگی باید مشخص شود و آموزش و پرورش به عنوان ظرفیت ویژه می تواند در رده های سنی مختلف کارهای فرهنگی اساسی را انجام دهد.

میرزایی اصل یادآور شد: آسیب شناسی و برنامه ریزی برای حل مشکلات باید اولویت کاری در مباحث فرهنگی باشد و پرهیز از سلیقه گرایی در این حوزه ضروری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت شهر سنندج 467 هزار نفر است که 70 هزار نفر آن دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی است و سفیران فرهنگی استان محسوب می شوند و رصالت اصلی آموزش و پرورش آموزش و احیای فرهنگ های ملی و قومی است.

فرماندار سنندج گفت: سلامت جامعه و بهداشت روانی در گرو آموزش های متناسب با نیاز جامعه و جوانان است.

میرزایی اصل اظهار داشت: فرهنگ سازی این مطلب که حجاب محدودیت نیست بلکه امنیت است و زنان و مردان را از کزند معصیت و مشکلات می رهاند می تواند بسیاری از مشکلات را در بحث مسائل فرهنگی کاهش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متاسفانه در حال حاضر از مفاهیم استفاده ابزاری در راستای تحقق اهداف شخصی می شود.

فرماندار سنندج بیان کرد: وقتی از ترویج زبان کردی بین آحاد جامعه سخن به ميان مي آيد باید از ترویج لباس و پوشش کردی که متناسب با دین و فرهنگ اسلامی است نیز حرف زد.

میرزایی اصل با اشاره به اینکه لباس کردی نماد قومیت و اصالت کرد است، یادآور شد: احیا پوشش های محلی در کنار ترویج زبان محلی نشان از اصالت قومیت های مختلف در جامعه است.

وی با اشاره به لباس های محلی کنار گذاشته شده اند، ادامه داد: هویت دینی و ملی ایران در لباس و زبان آن است که هر دو فراموش شده اند.

فرماندار سنندج گفت: استفاده و ترویج فرهنگ و پوشش غنی قومیت ها تنها راه کار مبارزه با تهاجمات فرهنگی دشمنان است.

میرزایی اصل اظهار داشت: متاسفانه در حوزه های فرهنگی غفلت های شده که خلا ایجاد کرده و باید با برنامه ریزی مناسب خلأ ها شناسایی و به تناسب نیاز امروز جوانان و آحاد جامعه و به شیوه ای اسلامی پر شود.

وی افزود: انتظار می رود با ترویج پوشش محلی اصالت و هویت قومیت های ایران احیا شود و هویت ملی و قومی بتواند در جنگ نرم همچون دیگر فتنه های دشمن سربلند و پیروز شود.