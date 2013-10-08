مدیران عامل سازمان منطقه آزاد چابهار و ارس تغییر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم اکبر ترکان خطاب به حامد علی مبارکی مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد چابهار آمده است: به استناد ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار" منصوب می شوید.

پیش از این، مصطفی ملک زاده مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار بود.

در همین حال، در حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای محسن خادم عرب باغی مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد ارس آمده است: به استناد ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس" منصوب می شوید.

پیش از این صادق نجفی مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس را برعهده داشت.