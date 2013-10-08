10 هزار تن پسته از گمرک رفسنجان صادر شد/ رشد 10 درصدی صادرات

علیرضا تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مقدار صادرات پسته از گمرک رفسنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد دارد.

به گفته وی از ابتدای سال جاری تا کنون 30 هزار تن پسته به ارزش 280 میلیون دلار از ایران صادر شده که سهم گمرک رفسنجان از این میزان یک سوم یعنی بیش از ۱۰ هزار تن به ارزش تقریبی ۹۳ میلیون دلار بوده است.

تقوی افزود: امارات، قزاقستان، آلمان، بلژیک و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که محصول پسته از این کمرگ به آنها صادر می شود.

این مسئول با اشاره به صادرات 9 هزار تن پسته رفسنجان به ارزش ۸۵ میلیون دلار در شش ماه نخست سال گذشته تصریح کرد: صادرات پسته رفسنجان در شش ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش داشته است.

