اعضای کمیسیون امنیت ملی از نیروگاه نطنز و آب سنگین اراک بازدید می کنند

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از بازدید اعضای این کمیسیون از نیروگاه هسته ای نطنز و آب سنگین اراک خبر داد.

وی افزود: بازدید اعضای کمیسیون امنیت از این دو نیروگاه بعد از تعطیلات یک هفته ای مجلس انجام خواهد گرفت و دستاوردهای دانشمندانمان را بعداز این بازدیدها به اطلاع ملت خواهیم رساند.

کریمی قدوسی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه باید درهای نیروگاه فوردو به روی بازرسان آژانس باز شود، گفت: در دیدار اخیری که از فوردو داشتیم گرم به گرم اورانیوم های غنی شده لاک و مهر شده و تحت نظارت آژانس هستند.

وی خاطر نشان کرد: ما در این بازدید دوربین های آژانس را مشاهده کردیم که بر فعالیت های هسته ای ما در این نیروگاه نظارت دارند.