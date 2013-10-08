راهیابی نمایش خیابانی «بنگ بهیگ» به جشنواره بین المللی فجر

کهزاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تئاتر خیابانی «بنگ بهیگ» اثر علی قاضی یکی از فیلمسازان جوان این شهر موفق به کسب این افتخار ارزشمند شد.



وی ادامه داد: این افتخار به دنبال اجرای موفق و درخشش این نمایشنامه در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان حاصل شد.



کهزاد حبیبی همچنین از برگزیده شدن شعر یکی از شعرای جوان این شهر در یک جشنواره منطقه ای خبر داد.



وی افزود : شعر «ضله» سروده رحیم جلیلی شاعر جوان این شهر در جشنواره منطقه ای چهارمحال وبختیاری برگزیده و از شاعر آن تقدیر شد.



به گزارش خبرنگار مهر، مسجدسلیمان نخستین شهر نفتخیز در منطقه خاورمیانه است