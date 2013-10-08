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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

خردمند خبرداد:

آغاز جشنواره فیلم کودک و نوجوان در دهدشت/ اکران چهار فیلم برای دانش آموزان

آغاز جشنواره فیلم کودک و نوجوان در دهدشت/ اکران چهار فیلم برای دانش آموزان

دهدشت – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه از آغاز جشنواره فیلم کودک و نوجوان و نمایش چهار فیلم در این جشنواره این شهرستان خبر داد.

آزاد خردمند در حاشیه مراسم افتتاحیه این جشنواره در دهدشت به خبرنگار مهر گفت: جشنواره کودک و نوجوان امروز سه شنبه همزمان با سراسر کشور در شهرستان کهگیلویه شروع به کار کرد.

وی با اشاره به این مطلب که این جشنواره همزمان در 10 استان کشور برگزار می شود، افزود: این جشنواره در شهرستان کهگیلویه از 16 الی 20 مهرماه به مدت چهار روز ادامه دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه در خصوص مخاطبان این جشنواره اظهار داشت: این فیلم ها هر روز برای 220 دانش آموز مقاطع ابتدایی و متوسطه اول اکران می شود.

خردمند هدف از برگزاری این جشنواره را افزایش سطح آگاهی کودکان و نوجوانان عنوان کرد.

وی بیان داشت: موضوعات فیلم های مورد نظر آموزنده و در حوزه کودک و نوجوان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه در پایان اضافه کرد: طی روزهای برگزاری این جشنواره محصولات فرهنگی نیز در بین این دانش آموزان توزیع می شود.

 

کد مطلب 2151748

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