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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

هتاکی نظامیان زن رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی

هتاکی نظامیان زن رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی

دهها نفر از نظامیان زن رژیم صهیونیستی امروز با یورش به مسجدالاقصی، به هتک حرمت قبله نخست مسلمانان جهان دست زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، دهها نظامی زن رژیم صهیونیستی و دانشجویان صهیونیست امروز سه شنبه از سمت باب المغاربه وارد مسجدالاقصی شدند.

نظامیان زن و دیگر صهیونیستها در سایه حمایت شدید نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی این مکان مقدس را هتک حرمت کردند.

موسسه وقف و میراث الاقصی در بیانیه ای اعلام کرد اشغالگران از جمله یک گروه از نظامیان زن با یونیفورم نظامی خود و حدد 18 نیروی اطلاعاتی  و نیز 13 دانشجوی صهیونیست از صبح امروز به مسجدالاقصی یورش بردند و به هتک حرمت آن پرداختند.

در این بیانیه آمده است متجاوزان صهیونیست وارد بخشهای مختلف مسجدالاقصی شدند.

این بیانیه تاکید کرده است اشغالگران تلاش می کنند از طریق حملات هدفمند و سازمان یافته به مسجدالاقصی و شیوه های مختلف، سیاستهای خود را در خصوص این مکان مقدس اجرا کنند.
 

کد مطلب 2151762

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