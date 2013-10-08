هتاکی نظامیان زن رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، دهها نظامی زن رژیم صهیونیستی و دانشجویان صهیونیست امروز سه شنبه از سمت باب المغاربه وارد مسجدالاقصی شدند.

نظامیان زن و دیگر صهیونیستها در سایه حمایت شدید نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی این مکان مقدس را هتک حرمت کردند.

موسسه وقف و میراث الاقصی در بیانیه ای اعلام کرد اشغالگران از جمله یک گروه از نظامیان زن با یونیفورم نظامی خود و حدد 18 نیروی اطلاعاتی و نیز 13 دانشجوی صهیونیست از صبح امروز به مسجدالاقصی یورش بردند و به هتک حرمت آن پرداختند.

در این بیانیه آمده است متجاوزان صهیونیست وارد بخشهای مختلف مسجدالاقصی شدند.

این بیانیه تاکید کرده است اشغالگران تلاش می کنند از طریق حملات هدفمند و سازمان یافته به مسجدالاقصی و شیوه های مختلف، سیاستهای خود را در خصوص این مکان مقدس اجرا کنند.

