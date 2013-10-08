به گزارش خبرنگار مهر، رييس كميته پيگيري سند چشم انداز و سياستهاي كلي جمهوري اسلامي ايران صبح سه شنبه در حاشیه این آئیین در سالن آمفي تئاتر كتابخانه مركزي سمنان با اشاره به ابلاغ سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ كشور از سوي مقام معظم رهبري در سال ۸۲ بر اساس اصل هاي حكمت و عزت و مصلحت، گفت: اين سند به گونه‌اي طراحي شده تا توسعه‌اي كه ايران در منطقه در تاريخ داشته ادامه يابد.

جواد فرشباف ماهريان با اشاره به اینکه مسوولان دولت تدبيرو اميد كه در مجمع تشخيص مصلح نظام از طراحان و كارشناسان اصلي تدوين سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ كشور بودنداظهار داشت: با در دست گرفتن سكان دولت جديد بايد تحقق اهداف اين سند سرعت بگيرند.

وی گفت : این سند به صورت ملی و.استانی در کشور در حال اجراست و اولویتهای هر استان در ان مشخص و برنامه ریزی ها برای پیشرفت استان بر اساس این اولویتها انجام می شود و به نوعی مشخص کننده مسیر توسعه هر استان است.

فرشباف ماهريان کسب مقام اول منطقه ای به لحاظ علمی و فناوری، اقتصادی، جهان اسلام، امنیتی و سیاسی را از اهداف سند چشم انداز توسعه کشور عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در بخش امنیتی و سیاسی به جایگاه خوبی در منطقه و کشور دست یافته ایم.

فرشباف ماهریان ادامه داد: متاسفانه در بخش های اقتصادی و علمی و فناوری مطابق با این سند پیش نرفته ایم و از آن عقب هستیم.

رييس كميته پيگيري سند چشم انداز و سياستهاي كلي جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه ايران اسلامي از نظر امنيت و اقتدار سياسي و اقتصادي و استقلال به اهداف سند چشم انداز توسعه دست يافته است، اظهار داشت: حركت برخي دولتهاي گذشته بر اساس اين سند نبوده و سند چشم انداز توسعه را بر اساس زمانبندي پيش‌بيني شده پيش نبردند.

وی با بيان اينكه بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب كشور بايد از سند چشم‌اندازي برخوردار مي‌شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگاهي براي تدوين اين سند بوده است، اظهار داشت: بنابر فرموده رهبر معظم انقلاب سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، يك سند معتبر و قانوني براي جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شود كه در اين سند چشم انداز از چارچوب كلان‌نگري پيروي شده و معيارها و شاخصه‌هايي كه جهان فردا بايد از آنها برخوردار شود، در اين سند مشخص شده است.

فرشباف ماهریان با اشاره به اينكه دنيا در حال تغيير و تحول است و بايد در اين تغيير و تحولات جايگاه نظام را ارتقا بدهيم، تصريح كرد: در صورتي كه با برنامه‌ريزي آينده را براي كشور نسازيم، ديگران آينده را براي ما مي‌سازند.

رييس كميته پيگيري سند چشم انداز و سياستهاي كلي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در كشور براي گام برداشتن در مسير توسعه ضروري است، چرا كه در حال حاضر برخورداري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بسيار سبب قرار گرفتن ايران در يك موقعيت استراتژيك جهاني شده است.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر كشورهايي كه از منابع طبيعي كمتري بهره‌مند هستند، بيشترين توسعه يافتگي را در دنيا دارند، گفت: اين كشورها به دنبال جايگزيني براي منابع طبيعي نداشته خود هستند و با استفاده از سياست‌هاي برنامه‌ريزي شده و سنجيده سبب توسعه خود شده‌اند و اين در حالي است كه هم اكنون بسياري از زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه كشور آماده است.

در ادامه دبير علمي اين همايش گفت: با گذشت هشت سال از آغاز زمان اجراي سند چشم انداز ۱۴۰۴ در كشور، تنها ۱۲ سال براي تحقق اهداف آن زمان داريم و براي رسيدن به چشم‌انداز تعيين شده بايد از تعارفها بگذريم و تلاش و برنامه‌ريزي را مدنظر قرار دهيم.



اسمعيل ابونوري با اشاره به توانمندي هاي استان سمنان براي تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴، اظهار داشت: خورشيد و خاك مهمترين منابع و كمبود آب بزرگترين مشكل توسعه اين استان است.

وي سرمايه‌ انساني، اجتماعي و فرهنگي را كمك‌كننده ايجاد رفاه اجتماعي عنوان و تصريح كرد: از تمام ظرفيتهاي بايد براي توسعه سرمايه‌هاي اجتماعي و فرهنگي استفاده كنيم.

ابونوری با تاكيد بر اينكه براي تحقق سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ در استان سمنان نيازمند شايسته سالاري هستيم، ادامه داد: شايسته‌سالاري توجه به علم و عمل‌گرايي است.

