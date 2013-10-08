150 دفتر ICT در روستاهاي خراسان شمالي فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا كاملي قبل از ظهر سه شنبه در نشست خبري به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني پست( هفدهم مهر ماه) با بيان اين كه توسعه دفاتر روستايي يكي از اولويت هاي اداره كل پست خراسان شمالي به شمار مي رود، افزود: تاكنون 150 دفتر پست ICT در روستاهاي اين استان داير شده و سعي مي شود همزمان خدمات مختلف نيز در دفاتر ارائه شود.

به گفته وي همچنين تعداد 53 دفتر خدمات ارتباطي، 56 نمايندگي پستي روستايي و هشت دفتر دولتي در استان وجود دارد كه نقش مهمي در كاهش هزينه ها، آلاينده هاي زيست محيطي و مصرف انرژي دارند.

به گفته وي مججموعه شبكه پستي استان با برخورداري از بيش از 160 پرسنل و 281 نقطه تماس پستي، سيزده خط حمل و نقل پست و وجود هفده دستگاه خودرو در ناوگان حمل و نقل پستي، به عنوان گسترده ترين شبكه ارتباطي در سطح استان فعال است.

سرانه ترافيك پستي در خراسان شمالي 4 مرسوله است

مديركل پست خراسان شمالي در ادامه با بيان اين كه در شش ماهه نخست سال جاري دو ميليون و 940 هزار مرسوله از سوي پست اين استان جابجا شده است، عنوان كرد: اين تعداد در نيمه نخست پارسال دو ميليون و 850 هزار مرسوله بود.

به گفته كاملي در حالي كه ميزان جابجايي مرسولات پستي در خراسان شمالي در نيمه نخست سال جاري به نسبت مدت مشابه سال گذشته دو درصد بيشتر شده، بهبود اتوماسيون اداري دستگاه هاي مختلف استان در اين زمينه تاثير زيادي داشته است.

وي اضافه كرد: در اين مدت سرانه ترافيك پستي در خراسان شمالي چهار مرسوله به ازاي هر نفر بوده و انتظار است اين سرانه در پايان سال به 10 مرسوله برسد.

كاملي گفت: هم اكنون سرانه ترافيك پستي در ايران دوازده مرسوله به ازاي هر نفر است در حالي كه اين ميزان در كشورهاي آمريكايي و اروپايي 600 تا 700 مرسوله و حتي در كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز بيش از 100 مرسوله در طول سال است.

خودپستچي گري ادارات مهمترين دغدغه پست خراسان شمالي است

وي عنوان كرد: يكي از دلايل پايين بودن سرانه ترافيك پستي در كشور و به تبع آن در خراسان شمالي، خودپستچي گري ادارات است.

به گفته اين مسئول در حالي كه بسياري از نهادها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي استان مي توانند بخش زيادي از خدمات خود را براي ارائه به صورت نيابتي به پست محول كنند؛ اين مهم از سوي برخي دستگاه ها ناديده گرفته مي شود و آنها خود راسا اقدام به جابجايي مرسولات پستي اداري مي كنند.

وي اظهار داشت: هم اكنون اداره كل پست خراسان شمالي آمادگي ارائه تمامي خدمات سازمان ها و ادارات كه نياز به حضور فيزيكي افراد در محل ادارات ندارد، را دارد و امكان ارائه اين خدمات از طريق دفاتر و واحدهاي پستي استان فراهم شده است.

كاملي يكي ديگر از دلايل كم بودن سرانه ترافيك پستي در استان را استفاده اندك از خدمات اينترنتي ذكر و اظهار كرد: به اين منظور اداره كل پست خراسان شمالي اقدام به راه اندازي سامانه بازار الكترونيكي كرده است.

او افزود: اين سامانه بستري الكترونيكي و مجازي است كه طيف گسترده اي از كالاهاي مختلف از طريق آن عرضه مي شود و صاحبان كالا و خدمات مي توانند با عضويت در اين سامانه و دريافت غرفه مجازي، محصولات خود را عرضه كنند.

به گفته اين مسئول از سوي ديگر مشتريان كالاها مي توانند با مراجعه به اين سامانه، كالاي مورد نياز خود را خريداري كرده، در نشاني پستي مورد نظر تحويل گرفته و وجه آن را پرداخت نمايند.

وي عنوان كرد: با استفاده از سامانه بازار الكترونيكي، روستاييان خراسان شمالي نيز مي توانند محصولات كشاورزي توليدي خود را براي بازاريابي و فروش در اين سامانه در معرض عموم قرار دهند.

كاملي از بين رفتن واسطه گري و افزايش سود فروشنده و زيان كمتر خريدار را از مزيت هاي استفاده از سامانه بازار الكترونيكي برشمرد.

به گفته وي بهبود و ارتقاي ميزان بهره گيري از خدمات اينترنتي در استان نيازمند فرهنگ سازي بوده و خوشبختانه در سال هاي اخير نيز اين ميزان روز به روز در حال افزايش است.

اين مسئول گفت: در حالي كه در طول سال گذشته در مجموع پانزده هزار خدمات پستي اينترنتي در استان ارائه شد، اين ميزان در شش ماهه ابتدايي امسال به بيش از هفده هزار خدمت پستي افزايش يافته و اين مسئله نشانگر استقبال مردم از خدمات اينترنتي در استان است.