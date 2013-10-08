هدف دانشگاه فنی و حرفه ای تربیت تکنسین هایی کارآفرین است/ لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خوابگاه های دانشجویی

عبدالله عارفی پور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: نخستین مراکز آموزش عالی در گیلان را مراکز فنی و حرفه ای تشکیل داده اند که از اوایل سال 1340 با عنوان انستیتوهای تکنولوژی در تعدادی از شهرهای کشور به ویژه رشت برای تربیت تکنسین های ماهر که علاوه بر داشتن تحصیلات عالیه مهارت کافی را در رشته مورد نظر خود کسب کنند، ایجاد شد.

وی همچنین با بیان اینکه این مراکز تا بعد از انقلاب نیز زیرنظر آموزش و پرورش با عنوان آموزشکده های فنی و حرفه ای به فعالیت خود ادامه داد، اظهار داشت: با تصویب برنامه پنجم توسعه از سال 1390 این آموزشکده ها با نام دانشگاه فنی و حرفه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافت.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت ادامه داد: سه نهاد ارائه آموزش های مهارتی را در کشور بر عهده دارند که شامل مراکز فنی و حرفه ای زیر نظر وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، دانشگاه علمی و کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای است.

دانشگاه فنی و حرفه ای در سطح کشور 200 هزار دانشجو دارد

وی با اشاره به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای در سطح کشور حدود 200 هزار دانشجو دارد، گفت: در گیلان نیز 10 تا 12 هزار دانشجو در یک مرکز دخترانه دکتر معین رشت و شش مرکز پسران در شهرهای صومعه سرا، رشت، انزلی، آستانه اشرفیه، لاهیجان و رستم آباد در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

عارفی پور با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای در دو دوره روزانه و شبانه از طریق کنکور دانشجو می پذیرد، افزود: در نحوه آموزش دانشجویان این دوره ها هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد و هزینه دوره های شبانه این دانشگاه نسبت به بسیاری از مراکز علمی کمتر است.

وی با اشاره به اینکه وجه تمایز دانشگاه فنی و حرفه ای با دانشگاه های دیگر در کارآفرینی و مهارت آموزی دانشجویان است، اظهار داشت: بسیاری از دانشجویان هنگام تحصیل مشغول به کار هستند و بسیاری از استادان نیز در بازار کار حضور دارند که دانشجویان را در حد توان خود به بازارهای کار معرفی می کنند.

دبیر منطقه 9 دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه در مجموع 10 رشته کارشناسی در واحد فنی و حرفه ای شهید چمران رشت و صومعه سرا ارائه می شود، گفت: دانشجویان در دوره های کارآموزی نیز در نهادهای مختلف جذب بازار کار می شوند و انتظار می رود کارآموزانی که دوره های مهارت را در دانشگاه به خوبی سپری کنند در جامعه بیکار نباشند.

وی همچنین ادامه داد: حمایت دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشجویان نخبه در قالب سفارش کار از سوی نهادها و سازمان ها، تشکیل تعاونی های دانشجویی و ارائه تولیدات به بازار است.

عارفی پور افزود: هنگام تشکیل این تعاونی ها با ارائه تسهیلات و فراهم سازی محیط مناسب برای دانشجویان در حین تحصیل می توان کمک شایان توجهی به آنها و خدمت به تولید در جامعه کرد.

توسعه فضاها و امکانات آموزشی می تواند نقش بسزایی در تحولات علمی داشته باشد

وی بیان داشت: توسعه فضاها و امکانات آموزشی می تواند نقش بسزایی در تحولات علمی داشته باشد، براین اساس دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان نسبت به دانشگاه های دیگر در شرایط مساعدی به سر می برد اما با ایجاد شرایط ایده آل فاصله دارد علاوه براین درصورت کاهش اعتبارات در ارائه مناسب امکانات آموزشی این دانشگاه با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند.

رئیس دانشکده شهید چمران رشت عنوان کرد: امکانات آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای به روز و در سطح کشور کم نظیر است و به گونه ای است که سایر مراکز آموزشی نیز از این امکانات بهره مند می شوند اما باید تجهیزات موردنظر بیش از پیش افزایش یابد.

وی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای آموزش مهارت ها، مهارت آموزی در مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای را مناسب ارزیابی کرد و افزود: دانشجویان در هنرستان های فنی و حرفه ای ابتدا باید مهارت های اولیه را کسب و سپس در دانشگاه آن را تکمیل کنند تا نیاز جامعه به پنجه های کارآمد تامین شود.

عارفی پور مطرح کرد: امروزه بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات بر این باور هستند که آموزش های صورت گرفته در کشور باید در مسیر آموزش های فنی و حرفه ای قرار گیرد و به بیش از 70 درصد ارتقا یابد که هنوز تا این معیار فاصله است.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان بیش از 40 رشته تحصیلی ارائه می شود، گفت: این دانشگاه نسبت به میانگین کشور در سطح بالاتری قرار دارد اما هرم تحصیلی در ایران شبیه گلدان شده و داشجویان را به سمت تحصیلات تکمیلی سوق می دهد بدون داشتن شغلی مناسب در حالی که دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای آماده به کار و کارآفرین هستند.

دبیر منطقه 9 دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثر دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای را اقشار متوسط به پائین و کم درآمد و قانع تشکیل می دهد بنابراین میزان اشتغال پایدار این افراد در جامعه بیشتر است.

ارائه 40 رشته تحصیلی در دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان

وی درباره همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای با سایر نهادها و دستگاه ها افزود: در این راستا با دانشگاه گیلان تفاهم نامه ای منعقد شده که می توان از استادان مجرب این دانشگاه بهره برد و رشته های موردنظر را توسعه داد.

عارفی پور عنوان کرد: بر این اساس چهار رشته کاردانی و چهار رشته کارشناسی را در دانشکده شهید چمران و چهار رشته کارشناسی را در دانشکده تربیت دبیر فنی صومعه سرا و یک رشته کاردانی در واحد دختران ایجاد شده که از محاسن تفاهم نامه منعقد شده با داشگاه گیلان است.

وی همچنین گفت: ضمن برقراری ارتباط با مرکز آموزش های فنی و حرفه ای از امکانات این مرکز برای ارتقای آموزش ها می توان بهره مند شد، علاوه براین ارتباط و همکاری موثری میان دانشگاه فنی و حرفه ای با سایر دانشگاه های استان وجود دارد.

رئیس دانشکده شهید چمران رشت درباره استفاده از استادان مجرب با درجه های بالای علمی اظهار داشت: بیش از 90 درصد استادان این دانشگاه مجرب هستند و استادانی که جذب می شوند به یقین باید در مقطع کارشناسی ارشد رشته های فنی و حرفه ای تخصص داشته باشند.

وی مهمترین برنامه های دانشگاه فنی و حرفه ای برای ارتقای کمی و کیفی را به روز کردن تجهیزات، گسترش امکانات و ایجاد فضاهای مورد نیاز عنوان کرد و ادامه داد: واحد دختران در رشت به دلیل انتفال دانشگاه از آموزش و پرورش کبود فضا دارد که نیکوکاران می توانند در این باره کمکرسانی های خوبی انجام دهند.

عارفی پور دبیر منطقه 9 دانشگاه فنی و حرفه ای درباره وضعیت خوابگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای در گیلان به ویژه برای دانشجویان جدیدالورود یادآور شد: به همه دانشجویان جدید الورود، غیربومی و بومی نواحی کوهستانی گیلان مانند عمارلو، تالش و اشکورات خوابگاه ارائه می شود اما متاسفانه برای دانشجویان ترم های بالاتر، تمام مراکز استان با کمبود خوابگاه روبرو است که بخش خصوصی می تواند دراین بخش سرمایه گذاری کند.