کمبود دان مرغ در اصفهان کذب است/گرانی نرخ مرغ پرورش یافته با دان دولتی معقول نیست

فیروز زاهدی در گفتگو با مهر در واکنش به سخنان اخیر دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی استان درباره گرانی قیمت مرغ به دلیل کمبود دان مرغ در اصفهان ، اظهار داشت: بر اساس مدارک موجود در شش ماهه گذشته هیچگونه کمبود دان در استان وجود ندارد و این سخنان نوعی جوسازی برای افزایش غیر معقول نرخ مرغ و فشار بیشتر به مصرف کنندگان است.

وی با اشاره به چهار دوره جوجه ریزی در طول یک سال افزود : از تاریخ یکم فرودین 1392 تا 23 شهریور سال جاری در استان اصفهان 124هزار و 235 تن دان مرغ به واحدهای مرغداری تحویل داده شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان با اشاره به تعداد هفت میلیون قطعه در هر دوره جوجه ریزی یادآور شد: در هر دوره جوجه ریزی در استان 40 هزار تن دان نیاز است که با توجه به دو دوره در شش ماه باید 80 هزار تن توزیع شود اما با آمار فوق می توان دریافت که مرغداران 40 هزار تن بیش از رقم میزان استاندارد دان تحویل گرفته اند.

دان مرغ مستقیما به مرغداران تحویل داده شده است

زاهدی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد ادعای مرغداران راجب به توزیع دان دولتی به واسطه ها گفت: این سخن نیز کذب است چرا که این شرکت فروش تمامی آذوقه را مشروط به خرید و ارایه فاکتور مرغ منجمد از شخص کرده به عبارت بهتر این شرکت به غیر از پرورش دهنده مرغ با شخص دیگری در استان اصفهان طرف حساب نیست.

وی با اشاره به وجود نزدیک به دو هزار واحد مرغداری در استان ادامه داد : البته نمی توان منکر وجود واسطه ها بود اما عمده فعالیت و خرید دلالان از مناطق بندری صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان با تاکید بر اینکه مرغ های پرورش یافته نیز بر اساس آذوقه ماه های قبل بزرگ شده اند، افزود: برخی زمزمه ها در خصوص افزایش نهاده های دامی در روزهای اخیر این جو گرانی را رقم زده است.

زاهدی یادآورشد: باید از مسئولان انجمن صنفی مرغداران استان پرسید که وقتی دان زیاد و همچنین با ارز مرجع در اختیار داشته اید آیا واقعا انصاف است که همان مرغ را به قیمت دانی که هنوز گران خریداری نکرده و مرغ آن را پرورش نداده اید به فروش برسانید.

وی با بیان اینکه 70 درصد خوراک مرغ ذرت و باقی آن سویا است، ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاری نرخ ذرت بین 600 تا 700 تومان و سویا نیز از 900 به یک هزار و 50 تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان یادآور شد : براساس محاسبات منطقی مخارج، حتی اگر دان با ارز مبادله ای دو هزار و 500 تومان به دست مرغداران برسد آنها باید این کالا را به شش هزار و 500 تومان به فروش برسانند اما با توجه به آنکه دان داده شده در شش ماه اول سال جاری بر اساس ارز مرجع بوده است قیمت مرغ هفت هزار تومانی و بیشتر ازآن در بازار بی معنا است.

زاهدی در ادامه اذعان داشت: به طور نمونه بر اساس اسناد موجود یکی از تولیدکنندگان به نام مرغ گوشتی استان، در 16 اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 17 تن و 750 کیلوگرم سویا و حدود 60 تن ذرت از این شرکت تحویل گرفته است که نمی توان گفت خود ایشان به عنوان یک مرغدار با کمبود دان در جوجه ریزی و مراحل بعدی رشد آن مواجه شده است.

