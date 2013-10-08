طرح ملی تلاوت قرآن کریم در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقدم کیا در این باره اظهارداشت: مؤسسه قرآنی مدینه الرسول به عنوان مجری طرح ملی تلاوت قرآن کریم در استان قزوین انتخاب شده است.



وی افزود: با اجرای این طرح کار ثبت نام علاقمندان به تلاوت قرآن کریم در مؤسسه قرآنی مدینه‌الرسول در خیابان نادری شمالی و تا 20 مهرماه جاری ادامه دارد.



دبیرستاد طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور بیان کرد: پرورش استعدادهای قرآنی به منظور تربیت چهره‌های بزرگ قرآنی در بخش قرائت از جمله اهداف این طرح است.



مقدم کیا تاکید کرد: طرح ملی تلاوت قرآن کریم تلاش می‌کند نسلی را بپروراند که همراه با داشتن مهارت‌های عالی در علوم و فنون مختلف تلاوت و قرائت قرآن بتواند اهداف قرآنی نظام جمهوری اسلامی را تحقق بخشد.



این طرح زیر نظر معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می‌شود.



۵۰ هزار دانش آموز در استان هميار پليس هستند



جانشين فرمانده نيروي انتظامي گفت: ۵۰ هزار دانش آموز قزويني به عنوان هميار پليس با راهنمايي و رانندگي استان همكاري دارند.



سرهنگ دارایی در همايش همياران پليس و فرهنگ ياران پليس که با حضور يکصد دانش آموز هميار پليس امروز برگزار شد گفت: همکاري همياران پليس با راهنمايي و رانندگي در كاهش تخلفاتي رانندگي از قبل خوردن و آشاميدن، صحبت با تلفن همراه، بستن كمربند ايمني و سرعت غير مجاز بسيار موثر بوده است.



سرهنگ دارايي افزود: براي جلوگيري از انواع تخلفات الويت امروز نيروي انتظامي بيشتر برمحورمردمي ، آموزشي و پژوهشي است.



بهره‌برداری از شبکه روشنایی شهرک صنعتی خرمدشت قزوین



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: شبکه روشنایی بلوارها و خیابان‌های اصلی فاز یک شهرک صنعتی خرمدشت به مساحت 300 هکتار به بهره‌‌برداری رسیده است.



عبدالقهار ناصحی در این باره اظهارداشت: شبکه روشنایی شهرک صنعتی خرمدشت به طول هشت کیلومتر و با هزینه بالغ بر پنج میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.



وی افزود: شهرک صنعتی خرمدشت از بزرگ‌ ترین شهرک‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود که در شش فاز 300 هکتاری طراحی شده است که در حال حاضر فاز اول این شهرک در حال واگذاری به متقاضیان است.



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر 116 قرارداد با متقاضیان سرمایه‌گذاری در این شهرک منعقد شده که از این تعداد 23 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 960 میلیارد ریال و اشتغالزایی 733 نفر به بهره‌برداری رسیدند.



ناصحی اضافه کرد: بیش از نیمی از این واحدهای صنعتی در حال ساخت و ساز و نصب ماشین‌آلات است.



دستگيري شكارچي متخلف پلنگ در استان قزوين



مدیرکل محیط زیست قزوین گفت: ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان قزوين، موفق به دستگيري شكارچي متخلف يك قلاده پلنگ و 12 راس كل و بز وحشي شدند.



علي فرهادي در اين باره اظهارداشت: ماموران يگان حفاظت اداره كل و آبيک در پي گزارش هاي مردمي همياران محيط زيست مبني بر شكار غير مجاز يک شكارچي، پس از دريافت حكم قضايي وارد منزل مسكوني شكارچي متخلف شدند.



علي فرهادي تصريح كرد: ماموران اجرايي در جريان جستجو از منزل فرد مورد نظر موفق به كشف و ضبط گوشت كل و بز وحشي و در جستجو از رايانه شخصي وي موفق به كشف فيلم و عكس مربوط به شكار يك قلاده پلنگ، 12 راس كل و بز وحشی، 7 قطعه كبك و همچنين دو قبضه سلاح شكاري شامل يک قبضه گلوله زني و يک قبضه سلاح ساچمه زني دو لول شدند.



فرهادي ادامه داد: پرونده متخلفان جهت پيگرد قانوني و صدور حكم تحويل مراجع قضايي شد.



وی به شكارچيان غير مجاز هشدار داد كه ماموران يگان حفاظت محيط زيست در سراسر استان به طور شبانه روزي مشغول گشت زني و حفاظت از حيات وحش و عرصه هاي طبيعي هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف طبق مقررات به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند كرد.



دانش آموزان مدارس ابتدایی از کتابخانه عارف قزوینی بازدید کردند



همزمان با روز جهانی کودک تعداد زیادی از پسران دانش آموز مدارس ابتدایی قزوین از کتابخانه عارف قزوینی بازدید کردند.



این اقدام به منظور بزرگداشت روز جهانی کودک و با حضور مربیان این دانش آموزان برگزار شد که طی آن یک دوره آموزشی در مورد فعالیت های کتابخانه نیز برای حضار برگزار شد.



همچنین بهناز کوخانی مسئول کتابخانه عارف قزوینی توضیحاتی در مورد انواع خدمات و فعالیت های کتابخانه از جمله بخش کودک ، کتب کمک درسی، نشریات، مخزن و مرجع برای حضار مطرح کرد.



دو بخش کودک و نوجوان بخش هایی بود که دانش آموزان استقبال زیادی کردند که در مورد منابع و کتب موجود در بخش کودک و نحوه بهره گیری از آن ها راهنمایی هایی به حضار ارائه شد.



در این دیدار همچنین علاقه مندان به عضویت کتابخانه درآمدند.

عضویت کودکان دو تا هشت سال در کتابخانه های عمومی رایگان و عضویت نوجوانان زیر 14 سال نیم بها است.