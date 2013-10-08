11 کتابخانه عمومی جدید افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی پیش از ظهر امروز در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خوزستان با بیان اینکه در سالهای گذشته در حوزه کتاب و کتابخوانی رویدادهای فرهنگی بزرگی به وقوع پیوسته استف اظهار کرد: در سالهای اخیر یک جریان فرهنگی در خوزستان راه افتاده است که باید تداوم داشته باشد.



وی با شاره به اینکه 192 کتابخانه عمومی در کل استان وجود دارد، اضافه کرد: آمارهای خوبی در زمینه کتاب و کتابخوانی در خوزستان وجود دارد که در همه شاخصهای فرهنگی خوزستان در تبه های اول تا سوم است که این نشانه توجه بیش از پیش مسئولان به کتاب است.



معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان تصریح کرد: در خوزستان به ازای هر 24 هزار نفر یک کتابخانه عمومی داریم و به ازای هر 100 نفر نیز 92 مترمربع فضای کتابخانه ای در دسترس است.

حسینی با بیان اینکه این موضوع نشان می دهد که این حرکت فرهنگی بزرگ از خوزستان آغاز شده و با شتاب بیشتری در سالهای اخیر در حال تداوم است، افزود: 79 هزار نفر در کتابخانه های خوزستان عضو هستند که امیدواریم این شاخصها بهتر و کیفی تر شود؛ ضمن اینکه این جریان کتاب و کتابخوانی را می توان دنبال کرد و شش ماهه دوم فصل شکوفایی مسائل فرهنگی است.



لزوم جبران عقب ماندگی فرهنگی خوزستان



همچنین در این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از رو نمایی کتاب های نویسندگان خوزستانی در نمایشگاه کتاب استانی خبر داد.



سید لطف الله سپهر اظهار کرد: سالانه در خوزستان بیش از 140نمایشگاه کتاب استانی و شهرستانی به مناسبتهای مختلف برگزار می شود و بیش از 14 هزار روز نمایشگاه کتاب داریم.



وی افزود: خوزستانی ها با سابقه دینی و مذهبی و تفاوتهای زیربنایی فرهنگی تقاضا دارند که عقب ماندگی فرهنگی جبران شود، ضمن اینکه نمایشگاه قرآنی جز مطالبات نهادینه شده مردم از ارشاد است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به عرضه بیش از 40 هزار عنوان کتاب تصریح کرد: در هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان، کتابهایی با موضوعات متنوع در حوزه های دینی، دانشگاهی، حوزوی سبک زندگی ارائه می شود و غرفه های جنبی نیز با عنوان مبارزه با فرقه های انحرافی و سبک زندگی دایر است که کارشناسان دینی و مذهبی در این غرفه ها پاسخگوی شبهات و پرسش های مردم هستند.



سپهر با اظهار امیدواری به توجه بیشتر به فرهنگ و هنر در خوزستان نسبت به سال های گذشته عنوان کرد: ظرف چند سال گذشته توانستیم چهار نمایشگاه کتاب در خوزستان برگزار کنیم که جز نمایشگاه های برتر در عرضه کتاب استقبال کننده بوده است.