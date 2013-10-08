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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

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همایش سبک زندگی پیامبرمکرم اسلام (ص) در زاهدان برگزار شد

همایش سبک زندگی پیامبرمکرم اسلام (ص) در زاهدان برگزار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: همایش سبک زندگی پیامبرمکرم اسلام با حضور نماینده ولی فقیه در استان، اساتید دانشگاه، اعضای هیئت های علمی و جمع کثیری از دانشجویان در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش ملی سبک زندگی پیامبراسلام روز سه شنبه در حاشیه برگزاری این همایش در تالار اجتماعات علامه حلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گفت: از تعداد بیش از 200 مقاله رسیده از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش تعداد 103 مقاله توسط هیئت داوران مورد تایید قرار گرفته است که  از این میان تعداد 5 مقاله برتر در قالب سخنرانی ارایه شد.

حجت الاسلام محمد راهداری بیان داشت: بررسی و شناخت سبك زندگي پيامبر در زمينه اخلاق و سایر صفات و خصوصیات برجسته رسول مکرم اسلام مانند نظم و انضباط و تهذيب نفس و همچننین سيره و روش این بزرگواراز منظر قرآن كريم از جمله موضوعات مورد بحث در این همایش است.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر بسیاری از محققان و اساتید دانشگاه های کشور از این همایش افزود: همایش سبک زندگی با محوریت پیامبر اسلام(ص)مشتاقان زیادی را به خود جلب کرده است و حتی مسلمانان خارج از مرز های جمهوری اسلامی ایران از جمله کشور لبنان نیز ارادت و علاقه خود را در این راستا با ارسال مقاله ابراز داشتند.

وی افزود: تا پایان امسال تعداد بیش از 30 دوره از اين سلسله همايش ها با موضوعات سبك زندگي رسول مکرم اسلام و نیز الگوی زندگی اسلامی از دیدگاه ائمه اطهار و همچنین منظر مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد سراسر کشور برگزار خواهد شد.

 

 

 

کد مطلب 2151783

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