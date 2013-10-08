نتایج مسابقات انتخابی دو و میدانی بانوان البرز اعلام شد/ برگزاری مسابقات آزاد تنیس روی میز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هیئت دو و میدانی استان البرز نتایج مسابقات رکوردگیری و انتخابی دو و میدانی بانوان استان البرز را اعلام کرد.

این مسابقات به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور هفت تیم و 30 ورزشکار به صورت انفرادی در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد.

نفرات برتر این رقابت ها توانستند رکورد ورودی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور در تاریخ های 18و 19مهر ماه در استان گیلان را بدست آورند.

در این مسابقات مریم میر مجیدی در دو 100 متر، سهیلا نادری در 400 متر و 800 متر، آناهیتا سلطانی در سه هزار متر، سهیلا فلاح نژاد در پرتاب وزنه، ساغر کمال زاده در پرش طول و سوده کمال زاده در پرش ارتفاع موفق به رکورد زنی شدند.

برگزاری مسابقات آزاد تنیس روی میز برای اولین بار در استان

برای اولین بار هیئت تنیس روی میز البرز مسابقات آزاد و رده بندی دسته برتر بزرگسالان استان را برگزار کرد که در آن 57 بازکن از شهرستان های استان حضور داشتند.

این مسابقات در مرحله مقدماتی به صورت دوره ای و حذفی برگزار شد که در نهایت 12 بازیکن به دسته برتر راه یافتند.

بازیکنان راه یافته به دسته برتر در یک جدول دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند که هشت نفر اول این مسابقات در دسته برتر باقی ماندند و چهار نفر دیگر به دسته یک سقوط کردند.

نظارت ویژه هیئت پزشکی بر اماکن ورزشی دولتی در استان البرز

طرح نظارت ویژه اماکن ورزشی دولتی در استان البرز در ادامه روند نظارت های دقیق بر اماکن ورزشی در استان آغاز شد.

این نظارت ها در راستای رسالت ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی و با هماهنگی های صورت گرفته با مدیرکل ورزش و جوانان و لزوم هر چه دقیق تر شدن این نظارت ها در جهت سالم سازی فضای اماکن ورزشی زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان انجام می شود

در این طرح ویژه کلیه اماکن ورزشی دولتی استان به صورت دقیق در مورد بیمه ورزشی و عدم توزیع مکمل ها مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.