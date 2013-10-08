وضعیت ظاهری آبادان زیبنده شهر و مردمانش نیست/مردم در شهر کارگاهی زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی ظهر امروز در جلسه بررسی وضعیت عمرانی شهر آبادان با اشاره به گستردگی سطح ساخت و سازها در شهر افزود: حجم زیادی از نخاله های ساختمانی تولید شده به دلیل ساخت و سازها، به طور وفور در مناطق مختلف شهر دیده می شود که سبب نازیبا شدن چهره بصری و ظاهری شهر شده است.



وی اظهار کرد: شهرداری باید هر چه سریعتر در زمینه جمع آوری این نخاله ها اقدامات اساسی را انجام دهد.



حجازی با انتقاد شدید از عملکرد نامناسب دستگاه های حفار به ویژه آب و فاضلاب و گاز در عدم ترمیم نوارهای حفاری شده تصریح کرد: شرکتهای حفار موظف هستند تا با بسیج پیمانکاران خود تا پایان مهر ماه جاری نسبت به جمع آوری ضایعات ناشی از حفاریها و تا پایان آذرماه نسبت به ترمیم نوارهای حفاری اقدام کنند.



ساماندهی زمین های خاکی و خالی در نقاط مختلف شهری آبادان از دیگر تاکیدات استاندار خوزستان بود.



حجازی یادآور شد: پیگیری موضوع تامین اعتبار بافت فرسوده و اقدام در جهت ساخت و ساز این مناطق موجب ایجاد انگیزه برای ساخت و ساز در سایر مناطق شهری خواهد شد.



وی گفت: امروز مردم شهرهای آبادان و خرمشهر در کارگاهی زندگی می کنند که نامش را شهر نمی توان گذاشت. رفع این مشکل نیاز به همت و کار مضاعف تر دستگاه های مرتبط دارد.

