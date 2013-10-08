احداث پردیس دانشگاه پیام نور از مطالبات مردم پلدختر است

به گزارش خبرنگار مهر، یاور چراغی ظهر سه شنبه در مراسم جشن استقبال دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر اظهار داشت: افزایش ظرفیت رشته های این دانشگاه برای دانشجویان بومی از نخستین خواسته های ما است.

وی گفت: دانشگاه پیام نور دارای هشت هکتار زمین مسطح در دو کیلومتری شهر پلدختر است که باید پردیس و مجتمع دانشگاه پیام نور در آن احداث شود.

چراغی افزود: پلدختر شهر شهیدان و به نام هویزه ثانی لقب گرفته که نباید به حداقل ها رضایت داد و اکتفا به یک ساختمان کرد.

وی خطاب به مسئول حراست دانشگاه پیام نور استان لرستان گفت: خواسته های ما را به گوش رئیس دانشگاه پیام نور استان برسانید.

چراغی افزود: اگر بخواهیم افق آموزش عالی دانشگاه پیام نور پلدختر را در آینده ببینیم باید در این زمین پردیس دانشگاهی و مجتمع دانشگاهی احداث شود.

وی به دانشگاه پیام نور پلدختر اشاره کرد و گفت: این مرکز دانشگاهی در سال 1372 در پلدختر تاسیس و بعد از گذشت یکسال با تک رشته ادبیات فارسی فعالیت خود را آغاز کرد.

چراغی افزود: دانشگاه پیام نور پلدختر بیش از دو هزار دانشجو با 28 رشته گرایش تحصیلی و 100 استاد دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور پلدختر گفت: این دانشگاه تا قبل از سال 1390 فاقد ساختمان اداری و آموزشی بوده است.

چراغی افزود: دانشگاه پیام نور پلدختر دارای یک سایت اداری، 13 کلاس درس، سه سایت آزمایشگاه و دو سایت رایانه با 30 دستگاه رایانه، نمازخانه، سلف سرویس، کتابخانه، فضای سبز و واحد مشاوره است.

وی گفت: کتابخانه دانشگاه پیام نور پلدختر دارای 9 هزار جلد کتاب است.

رئیس دانشگاه پیام نور پلدختر توسعه فضای آموزشی، افزایش تعداد سیستم های رایانه ای، الکترونیکی کردن کتابخانه، افزایش جذب اعضای هیئت علمی و احداث مجتمع فرهنگی از عمده خواسته های این دانشگاه برشمرد.