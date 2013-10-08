خطرات مربوط به امنیت غذایی کشور باید با جدیت بیشتری پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فاخری با اشاره به اینکه بر خلاف تصور جهانیان تعداد گرسنه های دنیا به میزانی که در اجلاس سال 2000 در نظر گرفته شده بود کاهش پیدا نکرده است اظهار کرد:علاوه بر این ما در جهان امروز با 2 مقوله یعنی گرسنگی ظاهری و گرسنگی پنهان مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: طبق آمارهای موجود در حدود 200 میلیون نفر در جهان مبتلا به پدیده گرسنگی پنهان هستند که این وضعیت در آینده دولت ها را با مشکلات زیادی برای درمان اثرات ناشی از سوء تغذیه این افراد مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از غذاهایی که در حال حاضر وجود دارد غذاهای ناسالم است بیان کرد: حتی در سالم ترین شرایط نیز بسیاری از مواد غذایی موجود به دلیل نبود آموزش های پایه ای برای کشاورزان در دوره تولید دچار مشکلات زیادی می شوند.

فاخری ادامه داد: استفاده بیش از حد سموم در کشاورزی که یکی از دلایل آن آموزش ندادن به کشاورزان است مقوله ای است که سلامت بسیاری از مواد غذایی را به خطر انداخته است.

وی افزود: همچنین استفاده غیر علمی از آب ها و یا رعایت نکردن شرایط زیست محیطی در مورد خاک نیز سبب می شود که سلامت مواد غذایی به خطر بیافتد.

مدیرکل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی با بیان اینکه تعداد گرسنگان ظاهری و پنهان در یک کشور ارتباط مستقیم با سیاست های کشاورزی دولت دارد تاکید کرد: در همین راستا کشورهای توسعه یافته سیاست های کشاورزی خود را به سمت استفاده از غذاهای ارگانیک تغییر داده اند.

فاخری با اظهار ناراحتی از زیاد بودن مشکلات در زمینه تامین غذا در ایران خاطرنشان کرد: ایران یکی از کشورهای وارد کننده غذا است و همین مساله امنیت غذایی را در کشور به خطر می اندازد.

وی اضافه کرد: باید در زمینه ایجاد این امنیت در کشور قانون های جدید وضع شود تا شرایط را بهبود بخشد و به سبد غذایی خانوار ایرانی کمک کند.

مدیرکل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکلاتی که در زمینه تامین غذا برای خانوارهای ایرانی وجود دارد مسائل اقتصادی است عنوان کرد: گرانی هایی که اخیرا در کشور به ویژه بعد از هدفمندی یارانه ها به وجود آمده سبب حذف برخی از مواد غذایی لازم از سبد غذایی ایرانیان شده است.

فاخری متذکر شد: این مساله می تواند در سال های آینده مشکلات زیادی را در زمینه بهداشت و درمان برای کشور ایجاد کند.

گفتنی است دومین همایش ملی روز جهانی غذا با حضور مسئولان کشوری و سفیران کشورهای خارجی به همت پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 22 مهر ماه امسال در مشهد برگزار می شود.