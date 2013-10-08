به گزارش خبرنگار مهر، رهام رضائی ظهر سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه خورموج اظهار داشت: طی شش ماهه اول امسال تصادفات درون شهری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 59 درصد کاهش داشته ایم و تصادفات فوتی نیز 63 درصد کاهش نشان می دهد.

وی در ادامه به میزان کشف سلاح قاچاق اشاره کرد و افزود: در نیمه اول سال جاری در بحث کشف کالای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 72 درصدی بوده است.

رضایی با اشاره به کشف قاچاق 81 هزارو900 لیتر سوخت در شش ماهه اول گفت: این کشفیات نسبت به مدت سال گذشته صد در صد افزایش داشته‌ایم.

تمام سرقت‌های صورت گرفته در شهرستان کشف شده اند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص سارقین سیم برق که اخیرا دستگیر شدند، گفت: سه نفر سارق غیر بومی که دارای سابقه کیفری می باشد اقدام به سرقت سیم های برق نموده اند که توسط پرنسل نیروی انتظامی دستگیر شدند

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دشتی ادامه داد: در خوردو این سارقین مقدار سیم کشف که برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

وی اضافه کرد: همچنین سارقین مغازه لپ تاب، گوشی و تب لت نیز دستگیر شدند که به سرقت خود اعتراف و روانه زندان شدند.

رضایی ارزش ریالی این اجناس سرقت رفته را دو میلیارد و100 میلیون ریال عنوان کرد.

وی ادامه داد: در شش مامه اول امسال نسبت کشف به وقوع سرقت‌ها 101 درصد است به این معنا که تمام سرقت ها کشف شده‌اند.