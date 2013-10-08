دعوت از ظریف برای شرکت در اجلاس دی 8 در اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظريف در اين ديدار ضمن تبريك انتخاب موسوي به اين سمت ، از موفقيت يك مدير ايراني براي احراز پست دبير كلي يك سازمان مهم منطقه اي ابراز خرسندي كرد و براي وي آرزوي موفقيت نمود.

وزير امور خارجه بر اهميت جايگاه سازمان دي هشت براي گسترش و توسعه بيش از همكاري هاي همه جانبه بين كشورهاي بزرگ اسلامي عضو اين سازمان به خصوص در عرصه هاي اقتصادي و تجاري و فناوري تاكيد كرد.

ظريف همچنين نقش سازمان همكاري اقتصادي را براي تقويت همكاري هاي جنوب و جنوب مهم دانست و بر آمادگي كامل جمهوري اسلامي ايران براي همكاري همه جانبه با اين سازمان و مشاركت فعال در نشستهاي مختلف آن از جمله نشست آتي وزاري خارجه دي هشت تاكيد كرد.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد با برگزاري منظم و مستمر نشستهاي اجلاس دي هشت در سطوح مختلف و اجرايي شدن توافقات و مصوبات آن و همچنين طراحي و برنامه ريزي مناسب شاهد ارتقاي نقش و جايگاه اين سازمان در عرصه همكاري هاي منطقه اي و بين المللي باشيم.

سيد علي محمد موسوي دبير كل ايراني سازمان همكاري اقتصادي (دي-هشت) نيز در اين ديدار از وزير امور خارجه كشورمان براي شركت در اجلاس آتي وزراي خارجه كشورهاي عضو دي هشت در اسلام آباد دعوت كرد.

موسوي با ارائه گزارشي از برنامه ها ، فعاليتها و اقدامات اين سازمان ، روند توسعه روابط و مبادلات بازرگاني بين كشورهاي عضو را رو به پيشرفت توصيف كرد و با اشاره به وجود ظرفيتهاي گسترده موجود در كشورهاي بزرگ اسلامي از جهت منابع طبيعي خدادادي و نيروي انساني و نيز بهره مندي از تجربيات علمي و فناوري ، ابراز اميدواري نمود با حمايتها و مشاركت فعال كشورهاي عضو در نشستهاي آتي ساهد تقويت و تحرك بيش از پيش سازمان دي هشت باشيم.

