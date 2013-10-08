مرغ کیلویی 6500 تومان/ شیرخام گران نشده است

به گزارش خبرنگزاری مهر، علی پورکاوه گفت: البته ممکن است هزینه تمام شده تولید شیر پاستوریزه به دلیل افزایش تغییرات قیمتی محصولات پتروشیمی و بسته بندی، افزایش یافته باشد اما قیمت شیر آزاد نشده است.

وی تسهیل در تامین ارز، ساماندهی حمل کالاهای اساسی به استان‌ها، تامین علوفه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی و آغاز بررسی قیمت لبنیات با حضور نمایندگان سازمان حمایت و تشکل خصوصی را از محورهای مهم جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد.

پورکاوه افزود: قیمت مصوب مرغ بر اساس ارز 2478 تومان که در قانون بودجه آمده، 6500 تومان در هر کیلوگرم است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار از واگذاری قیمت گذاری مرغ به تشکل‌ها خبر داد و بیان داشت: میانگین کشوری قیمت هر کیلوگرم مرغ 6500 تومان تصویب شده که اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هم قول داد ارز نهاده‌های دامی را با سهولت و سرعت بیشتری تامین کند تصریح کرد: تامین علوفه‌های واحدهای تولید فرآورده‌های لبنی نیز بررسی و سهمیه علوفه استان‌ها مشخص و برای حمل آن هم با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هماهنگی شد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به ثبات نرخ ارز در بازار و ثبات سیاست‌های مالیاتی افزود: ‌ستاد تنظیم بازار کارگروه‌های تخصصی دارد که در زمینه اقلام لبنی، گوشت، مرغ و ... فعالیت می‌کنند. پورکاوه با تاکید بر اینکه نظر نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در کارگروه‌ها گرفته می شود گفت: جمع بندی آن در جلسه امروز بحث شد.

وی درباره لبنیات و قیمت گذاری آن‌ گفت:‌ گزارش کارگروه تخصصی اقلام لبنی در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی و قرار شد نماینده این کارگروه به همراه نماینده سازمان حمایت کارشناسی‌های لازم را انجام دهد.

پورکاوه افزود:‌ انبارهایی که نهاده‌های دامداران از آنها تامین می‌شود هنوز محموله‌های جدید با نرخ ارز جدید را وارد نکرده است ‌و قرار شد نماینده این دو بخش بحث قیمت‌ و دامنه قیمت لبنیات را بررسی کند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره ذخیره سازی کالاهای اساسی اظهار داشت: ذخیره سازی کالاهای اساسی گردشی است و در ازای خروجی مشخص ورودی مشخصی هم داریم. باید ذخایر در انبارها حفظ شود و در ماه های محرم و صفر به دلیل افزایش تقاضا ممکن است در ازای هر یک واحد ورودی دو واحد خروجی داشته باشیم که تلاش می کنیم با جبران ورودی‌ها تعادل ذخیره سازی را حفظ کنیم.

وی گفت: در مورد هیچ کالایی بنا برای قیمت گذاری جدید نداریم، نهاده‌ها با قیمت‌های مصوب در حال توزیع است و تغییرات لازم نیز پیش از این انجام شده است.