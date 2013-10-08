کنترل قاچاق بی رویه دام در آذربایجان غربی/ لزوم پیشگیری از بیماریهای دامی

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قنبری در مراسم روز دامپزشکی با اشاره به کنترل 80 درصدی قاچاق بی رویه دام از استان به کشورهای ترکیه و عراق، اظهار داشت: متاسفانه از یک سال گذشته به علت تفاوت فاحش قیمت ها در داخل کشور با کشورهای عراق و ترکیه شاهد قاچاق بی رویه دام از استان بودیم که 20 درصد مانده نیز در حال پیگیری و کنترل است.

وی با اشاره به اينكه استان آذربايجان غربي به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و هم مرز بودن با سه كشور همجوار، همواره در معرض هجمه و ورود بيماريهاي دامي مختلف است،، افزود: با اين وجود، اقدامات كنترلي و مقابله ای اداره كل دامپزشكي با حمايتهاي استانداري و ديگر دستگاههاي مرتبط موثر بوده و مشكلات پيش آمده در اين خصوص به خوبي كنترل شده است.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: پيشگيري و مقابله با بيماريهاي واگير دامي و ايجاد قرنطينه، ساماندهي و نظارت بر بازارهاي هفتگي دواب و طيور، نظارت شرعي و بهداشتي بر كشتارگاههاي دام و طيور، تلاش براي ارتقاي سطح بهداشت و سلامت در حوزه غذا و تعامل با دانشگاه علوم پزشكي استان در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام از جمله اقدامات خوبي است كه توسط اداره كل دامپزشكي استان انجام مي‌ شود.



