کودکان باید مورد حمایت مسئولان قرار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه سید طاهر طاهری در جشن ویژه کوک که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز که با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری و اداره آموزش و پرورش ترتیب داده شده بود شرکت کرد، در این مراسم که جمع کثیری از کودکان البرزی حضور داشتند برنامه های مختلفی از قبیل اجرای نمایش، مسابقه و سرگرمی، سرود و بازی اجرا شد.

سید طاهر طاهری در این مراسم گفت: برگزار کنندگان چنین مراسم هایی برای کودکان، باید به شیوه های جذاب برگزاری و کیفیت این برنامه ها توجه ویژه ای داشته باشند.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای کودکان از دیدگاه اسلام نیاز به محبت است، اسلام دین مهر و محبت و دوستی است که این امر از دیدگاه ائمه اطهار نمایان می باشد و پیامبر اکرم (ص) می فرماید کودکان را دوست بدارید و نسبت به آنان مهربان باشید.

استاندار البرز تاکید کرد: با تشخیص‌ اینکه‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود باید در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ (مملو) از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود، این وظیفه سنگین بر دوش تک تک آحاد جامعه به ویژه مسوولین است که با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ باید آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، به حقوقی که برای کودکان در نظر گرفته شده است، احترام بگذارند و رفع نیازهای آنان را در اولویت های کاری خود قرار دهند.

وی افزود: با توجه به نام گذاری این هفته به نام " هفته کودک" نباید توجه به کودکان به هفته خاصی محدود شود، اما این هفته فرصتی است تا در کنار تمام روزمرگی هایی فضایی را به کودکان و نوجوانان اختصاص داده و قدری هم برای آنان وقت گذاری کنیم و به نیازهای ویژه شان توجه کنیم.

طاهری ضمن گرامی داشت هفته ملی کودک، 16 مهر روز جهانی کودک را به تمامی کودکان و نوجوانان این مرزو بوم به ویژه کودکان و نوجوانان عزیز استان سرافراز البرز تبریک و تهنیت عرض کرد و گفت: امیدوارم که این آینده سازان با بهره گیری از حمایت های ویژه، فاتح قله های پیشرفت و عزت جهان باشند و نام ایران اسلامی مانند همیشه بر قله های سربلندی حک شود.

وی در پایان افزود: همچنین امیدوارم میلیون‌ها کودک در دنیا که تحت ظلم و بدرفتاری، گرسنگی و فقدان بهداشت هستند، مورد حمایت های ویژه قرار گیرند و شاهد بهره گیری آنان از حقوق طبیعی شان باشیم.