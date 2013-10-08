امیر رضا یوسفیان به عنوان شهردار جدید همدان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران گردان ضمن تبریک انتصاب یوسفیان به عنوان شهردار همدان، اظهار داشت: انتظار می‌رود با مدیریت جدید شهر، شاهد تحولات چشمگیری در توسعه و آبادنی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در این منطقه باشیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه در ماه گذشته یوسفیان با رأی اعضای شورای اسلامی شهر همدان به عنوان شهردار به وزارت کشور پیشنهاد شد، اضافه کرد: یوسفیان طی این مدت نیز سرپرستی شهرداری را برعهده داشته و عملاً فعالیت خود را آغاز کرده بود.

وی افزود: متعاقباً مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید و سابق همدان برگزار خواهد شد.

امیر رضا یوسفیان متولد 1342 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است.

وی تصدی‌گری شهرداری‌های رزن، مریانج، فامنین، همدان، زنجان، دلیجان مرکزی، قائم‌شهر مازندران و نیز مسئول راه‌انداری کشتارگاه صنعتی سازمان همیاری و مشاور شهرداری همدان را در کارنامه خود دارد.