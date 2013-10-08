طرح داناب آب در 14 منطقه گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی فرمانی بعد از ظهر سه شنبه در تشریح برنامه های طرح نجات آب افزود: به دنبال اجرای موفق طرح دانش آموزی نجات آب ( داناب) برای سومین سال پیاپی در استان گلستان، میزان آگاهی و حساسیت دانش آموزان به منابع آبی استان در سال تحصیلی 92-1391 (سال سوم آموزش)نسبت به سال تحصیلی 91-1390(سال دوم آموزش) به ترتیب بیش از 7 و 1 درصد و نسبت به سال تحصیلی 90-1389(سال اول آموزش) بیش از 18و22درصد افزایش یافت.



فرمانی با اشاره به برنامه های اجرا شده طرح داناب در سال تحصیلی 1391-1390تصریح کرد: در این سال تحصیلی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در استان گلستان، با کمک و همراهی 600معلم رابط، در 14 منطقه استان گلستان و با مشارکت 49 هزار دانش آموز اجرایی شده است که به دنبال آن سطح آگاهی و حساسیت دانش آموزان و افکار عمومی نسبت به مسائل حوزه آب افزایش یافته است.



وی افزود: با توجه به کمبود منابع آبی پرداختن به اقدامات آموزشی و فرهنگی در زمینه مختلف آب در کنار اقدامات سازه ای ضروری می باشد. همچنین کمبود شدید آگاهی و حساسیت افکار عمومی در رابطه با مسائل آب و لزوم پرداختن زیربنایی برای رفع آن، لزوم تبیین ارزش معنوی و اقتصادی آب براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح الگوی مصرف، در اجرای طرح فرهنگی داناب را بیش از پیش ضروری می سازد..



دبیر دبیرخانه استانی طرح فرهنگی دانش آموزی نجات آب در شرکت آب منطقه ای گلستان ضمن اشاره به اینکه استان گلستان اولین استانی است که با شیوه رودر رو به آموزش معلمان رابط پرداخته است، تصریح کرد: با حذف فرآیند آموزش نمایندگان ادارات به عنوان یکی از حلقه های آموزشی، تاثیر پذیری و حساسیت انتقال آموزه ها در استان به نحو چشمگیری افزایش داشته است.



فرمانی گفت: همواره تنوع، ابتکار و خلاقیت بحثی است که در آموزش حرف اول را می زند. اگر هرساله روش های آموزشی نسبت به سال گذشته متنوع تر باشد، نحوه درک مطالب توسط دانش آموزان و انتقال آن به خانواده ها نیز مطلوب تر خواهد بود.



وی در پایان افزود: جامعه مخاطب نه تنها در زمینه طرح داناب بلکه در سایر حوزه های مرتبط با آب نیز نیاز های بسیاری دارد، بنابراین لازم است عملکرد دستگاه ها اطلاع رسانی شود تا مردم به واسطه این آگاهی متقاعد شده و میزان مشارکت آنان نیز بیش از پیش افزایش یابد.