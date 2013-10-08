استان بوشهر در موضوع ازدواج وضعیت مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآورظهر سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهربا تاکید بر اینکه کارگروه های زیر مجموعه ستاد باید فعال تر عمل کنند تصریح کرد: این کارگروه‌ها باید با ارائه راهکارهای کاربردی و بررسی های کارشناسانه برای رفع مشکلات و موانع ازدواج جوانان چاره اندیشی کنند.

وی توجه به امر ازدواج را یک ضرورت دانست و با بیان اینکه در اسلام برای فراهم کردن تسهیلات ازدواج تاکیدات زیادی شده است افزود:برای این مهم مسوولان باید با برنامه ریزی مناسب زمینه لازم برای تسهیل ازدواج و ترغیب جوانان به این امر مقدس را فراهم کنند.

معاون استاندار بوشهربرهمکاری و همراهی بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و افزود: بانک های عاملی که تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده اند قابل تقدیر است و بانک هایی نیز که به هر دلیل در این زمینه تعلل داشته اند باید هرچه سریع تر نسبت به پرداخت تسهیلات در این عرصه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: از آنجا که استان بوشهر در بحث ازدواج در مقایسه با استان های دیگر وضعیت بهتری دارد باید به نحوی عمل کنیم که اعتبارات بیشتری برای پرداخت تسهیلات ازدواج جذب نماییم.

پرآور با اشاره به وضعیت سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج اظهار داشت: برخی از زوج ها به دلیل مشکلات سامانه موفق به ورود و نام نویسی در آن نشده اند که مشکلات سامانه باید هرچه سریع تر مرتفع شود.