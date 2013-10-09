آبتین گلکار، مترجم و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف اثر تازهای با موضوع تاریخ ادبیات روسیه و با همین عنوان خبر داد و گفت: در این کتاب سعی کردم تا مکاتب ادبی ایجاد شده در روسیه از قرن 18 تا دوران معاصر را مورد بررسی قرار دهم.
وی ادامه داد: پایه تالیف این کتاب به منظور تشکیل یک متن درسی دانشگاهی گذاشته شده است اما شیوه نگارش آن به صورتی است که برای عموم مردم علاقهمند به ادبیات روسیه نیز قابل استفاده است.
این محقق و استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: تاریخ ادبیات روسیه در این کتاب از ظهور مکتب کلاسیسیسم در روسیه قرن 18 شروع میشود و به ترتیب به سراغ مکاتب دیگری که در گذر زمان در روسیه پدید آمده مانند رمانتیسم و رئالیسم روسی رفته است و در پایان و در بررسی مکاتب ادبی قرن بیستم به معرفی مکتب ادبی پست مدرنیسم نیز میپردازد.
به گفته کلکار در این اثر در کنار معرفی اصول و مبانی کلی هر کدام از این مکاتب ادبی نمونهای از آثار شاخص خلق شده در این مکتب ادبی و تحلیل آثار منتشر شده در این مکتب ادبی در کشور روسیه را نیز به همراه خود دارد.
به گفته گلکار این کتاب برای انتشار در اختیار انتشارات سمت قرار داده شده است.
آبتین گلکار، مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات روسی خود را در دانشگاه ملی کییف (تاراس شوچنکو) سپری کرده است و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، استاد مدعو دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی است و مقالات بسیاری را در حوزه ادبیات روسی در نشریات معتبر فارسی و روسی و کنفرانسهای بینالمللی منتشر و ارائه کرده است.
«بررسی برخی از مشکلات رایج در ترجمه متون ادبی از زبان روسی به فارسی (بر پایه ترجمه سروش حبیبی از رمان ابله فیودور داستایوسکی)»، «بررسی برخی از مضمونهای مشابه در بیلیناهای روسی و شاهنامه فردوسی و علل پیدایش آنها»، «بررسی برخی از واژههای دخیل روسی در گویش مازندرانی» از جمله عناوین مقالات اوست که در همایشهای مختلف ارائه شده است.
کتابهای «26 روز از زندگی داستایوسکی»، اثر آنا داستایوسکایا، «حکم (نمایشنامه کمدی در سه پرده)» اثر نیکالای اِردمان، «بازرس» و «عروسی» اثر نیکالای گوگول، «تراژدیهای کوچک» اثر آلکساندر پوشکین و بیش از 15 اثر دیگر توسط او به زبان فارسی ترجمه شده است.
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