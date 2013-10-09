به گزارش خبرگزاری مهر، محققان گارتنر اعلام کردند که انتظار می رود هزینه هایی که در بخش فناوری اطلاعات در سطح جهان صورت می گیرد در سال 2014 به 3.8 تریلیون دلار برسد که این امر تاحدی در نتیجه رشد دستگاه های متصل به اینترنت است که این دستگاه ها از وسائل زینتی تا یخچال منازل متنوع هستند.

براساس اظهارات پیتر ساندرگارد از پژوهشگران گارتنر، گسترش دستگاه های دیجیتال بر هر صنعتی تأثیرگذار است ، به طوری که به آن اقتصادی صنعتی دیجتال گفته می شود.

ساندرگارد اظهار داشت: این امر بدان معنا است که هر شرکتی در عصر اینترنت به یک فناوری تبدیل می شود. دیجیتالی شدن هربخش از تجارت و عملکرد آن را در معرض این نیروها قرار می دهد، چگونگی برقراری ارتباط با مشتریان و کارمندان شرکت، چگونگی اداره کارخانه فیزیکی و چگونگی تولید درآمد و یا ارائه خدمات بخشی از این فناوری هستند. شرکت های امروز به طور جمعی طلایه‌دار اقتصاد صنعتی دیجیتال هستند.

گارتنر اظهار داشت که در سال 2009، تعداد دستگاه های متصل به اینترنت با یک آدرس آی پی منحصر به فرد به 2.5 میلیون دستگاه می رسد که اکثر آنها تلفن همراه و رایانه بودند.

در سال 2020 این تعداد به 30 میلیون دستگاه می رسد که با یک آدرس آی پی منحصر به فرد به اینترنت وصل می شوند و اکثر آنها به عنوان محصول توصیف می شوند.

گارتنر پیش بینی کرده است که ارزش کلی اقتصادی افزوده شده برای عصر اینترنت در سال 202 1.9 تریلیون دلار خواهد بود که این امر به صنایع بسیاری از جمله بهداشت و درمان و حمل و نقل سودرسان خواهد بود.

ساندرگارد اظهار داشت: قدرت محاسبه ارزان می شود و ما به طور خاص به فناوری اطلاعات اشاره نمی کنیم بلکه صرفا از زینت آلات، لباسها و وسائل منزل خود استفاده می کنیم چرا که همه آنها خود دربرگیرنده فناوری اطلاعات هستند. هر هفته نسبت به تعداد رایانه ای که استفاده می کنیم تعداد بیشتری از آنها را وارد ماشین لباسشویی می کنیم، چرا که آنها بخشی از لباسهای ما را تشکیل خواهند دارد.

گارتنر اعلام کرده است که تا سال 2017، مقوله دستگاه های جدید چون تلفنهای موبایل، تبلتها و رایانه هایی قابل حمل بیش از 80 درصد از هزینه های فناوری اطلاعات را تشکیل می دهند.