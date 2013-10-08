امکانات موجود جوابگوی تسهیلات ازدواج نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عرفان ، ظهر سه شنبه در نشست ستاد امور جوانان استان بوشهر با بیان اینکه جوانان جایگاه ویژه‌ای در جامعه و خانواده دارند تاکید کرد: حل و بررسی مشکلات جوانان به ویژه در بخش ازدواج و پرداخت تسهیلات باید در اولویت قرار گیرد.

وی گفت: برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان براساس الگوهای اسلامی و ارزش های دینی نیازمند هماهنگی مناسبی بین سازمان ها و نهادها هستیم.

مدیرکل امور خانواده استانداری بوشهر با تاکید بر ایجاد زمینه های لازم برای تشکیل و تحکیم بنیاد خانواده اظهار کرد: باید بتوانیم با ایجاد همسویی و هماهنگی لازم جوانان را از مزایای زندگی مشترک سالم در جامعه بهره مند کنیم.

وی یادآور شد: در همین راستا و به منظور کاهش مشکلات موجود برای ازدواج جوانان طرح مسکن مهر برای زوج های جوان ارائه شد که فقط تعدادی از دستگاه ها برای اجرای این طرح همت کردند و فرمانداران و مدیران باید این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند.

عرفان با تاکید بر صیانت از حریم خانواده گفت: مراجعان زیادی برای دریافت تسهیلات ازدواج داریم که متاسفانه به دلیل مشکلات و محدودیت ها نتوانسته ایم پاسخگوی مطالبات و نیازهای آنان باشیم.

وی همچنین بر آموزش مسوولیت پذیری در جوانان به منظور ترغیب آنان به ازدواج و جلوگیری از بروز مشکلات بعد از ازدواج تاکید کرد.