سیروس حسنپور کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که به زودی پیشتولید فیلم سینمایی "درناهای کاغذی" را آغاز خواهد کرد، گفت: نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی "درناهای کاغذی" به پایان رسیده و طبق قرار قبلی آن را برای بنیاد سینمایی فارابی ارسال کردهام. با توجه به اینکه بخشی از این داستان در ژاپن اتفاق می افتد بنیاد ساداکو نیز در تامین بودجه برای ساخت این فیلم سینمایی به ما کمک می کند.
وی ادامه داد: طبق آخرین جلسه ای که با نماینده بنیاد ساداکو در ایران داشتم به زودی مبلغی که از سوی سرمایهگذاران ژاپنی برای ساخت این فیلم سینمایی تخصیص داده خواهد شد، مشخص میشود و برآورد هزینه تولید این فیلم در ایران نیز بررسی خواهد شد.
کارگردان فیلم سینمایی "مروارید" گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده طی یک ماه آینده پیشتولید فیلم آغاز می شود زیرا میخواهیم تا زمانی که فصل پاییز تمام نشده است بخشهای مربوط به ایران را فیلمبرداری کنیم.
وی که این روزها به مناسبت جشنواره فیلم کودک در اصفهان به سر میبرد، تاکید کرد: 50 درصد بودجه از سوی سرمایهگذاران ژاپنی و 50 درصد از بودجه نیز از سوی ایران تامین خواهد شد. این فیلم سینمایی درباره کودکان و نوجوانان است و قهرمان داستان نیز یک دختر بچه کرد است که به زودی بازیگر خردسال کرد زبان خود را برای بازی در این فیلم انتخاب میکنم.
کارگردان فیلم سینمایی "دهقان فداکار" گفت: در تلاش هستم تا برای نقشهایی که قرار است در بخش کردستان حضور داشته باشند از بازیگران حرفه ای سینمای ایران استفاده کنم.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه بخش های دیگری از این فیلم در ژاپن رخ می دهد از بازیگران ژاپنی برای حضور در این فیلم استفاده خواهیم کرد، به عنوان مثال حضور خانم کاگاوا یکی از بازیگران حرفهای سینمای ژاپن در این فیلم سینمایی قطعی شده است. او در این فیلم نقش دوست دوران کودکی ساداکو ساساکی را بازی می کند و با حضور این نقش ما به دنیای کودکی ساداکو سفر خواهیم کرد.
حسنپور در پایان گفت: امیدوارم این فیلم سینمایی بهترین راه برای رساندن پیام صلح و حمایت از کودکانی که در جنگ های شیمیایی صدمه دیده اند، باشد.
سیروس حسنپور با همراهی نغمه ثمینی نگارش فیلمنامه "درناهای کاغذی" را بر اساس قصه معروف "ساداکو و هزار درنای کاغذی" برعهده دارند. آنها این داستان ژاپنی را که به بمباران اتمی آمریکا علیه ژاپن مربوط است به ماجرای بمباران شیمایی ایران از سوی عراق هم مرتبط کردهاند.
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