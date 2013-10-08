تمامی امکانات و نیروهای شهرداری تبریز باید صرف خدمات شهری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محدث ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مانور آمادگی ماشین آلات و اکیپ های عملیاتی و خدماتی شهرداری گفت: شورای چهارم تبریز از مدیریت شهرداری حمایت عملی و جدی داشته و خوشبختانه رویکرد اصلی این شورا ، رویکرد خدماتی و تخصیص اعتبارات و بودجه های مورد نیاز این بخش است و اکثریت اعضای شورا بر این اولویت تأکید و اعتقاد راسخ دارند.

وی ادامه داد : حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی ، تنها مجموعه ای است که خدمات و تلاش های آن شبانه روزی ، توقف ناپذیر و در معرض قضاوت عموم شهروندان است و در یک کلام اساس فعالیت ها و خدمات شهرداری حول محور خدمات شهری متمرکز شده است.

علی باغبان دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز در این مراسم اظهار داشت : شهرداری تبریز طی یک ماه گذشته با ارایه خدمات حداکثری و انبوه به شهروندان در قالب طرح ضربتی خدمات محله ای ، سنگ تمام گذاشه است.

وی با قدردانی از اقدامات و فعالیت های یک ماه گذشته شهرداری در اجرای طرح ضربتی و فراگیر خدمات محله ای ، این خدمات را زمینه ساز رضایتمندی مردم و تداوم اصل خدمت صادقانه به شهروندان دانست و افزود: شهرداری تبریز ، مناطق و معاونت ها و سازمان های تابعه با اجرای این طرح ، در دستیابی به شهری تمیز و زیبا سنگ تمام گذاشته اند.

باغبان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که زندگی در تبریز به عنوان تمیزترین و زیباترین شهر ایران اسلامی حداقل حق و خواسته شهروندان تبریزی است از تلاش شبانه روزی مجموعه مدیریت شهری در راستای تحقق این آرمان عمومی قدردانی کرد.

وی ادامه داد: همچون سال های گذشته که اعتبارات ، بودجه و هزینه های ویژه برای حوزه خدمات شهری تخصیص یافته و این حمایت ها منشا تحولات گسترده در این بخش بوده ، شورای اسلامی شهر تبریز در این دوره نیز حمایت های عملی و همه جانبه خود را تداوم خواهد داد.