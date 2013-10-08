دوره مربی گری هندبال بانوان در کرمانشاه برگزار می شود

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در برنامه های آموزشی هیئت هندبال استان کرمانشاه، یک دوره کلاس مربی گری درجه 3 هندبال بانوان برگزار شد.
وی افزود: این کلاس ها با حضور مربیان از سراسر استان در مدت یک هفته در محل هیئت هندبال استان برگزار شده است.
وی افزود: مربی گری این کلاس بر عهده اکرم نیک روش از مربیان هئیت هندبال استان بوده است.
رئیس کمیته روابط عمومی هیئت هندبال استان کرمانشاه در پایان از برگزاری دوره های مربی گری هندبال در آینده خبر داد و گفت: هیئت هندبال در نظر دارد برای افزایش دانش مربی گری در سطوح پایین تر نیز کلاس های مربی گری این رشته را برگزار کند.
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