به گزارش خبرنگار مهر،محمدحسن پرآورظهر امروز در جمع فرماندهان و پرسنل پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهراظهارداشت: دکتر روحانی در اوایل شروع به کار دولت در اجلاس سازمان ملل حضور یافت و با زبان دیپلماسی، صلحطلبی ایران را به جهانیان نشان داد و بسیاری از سران کشورهای مختلف اذعان کردند که ابهاماتشان برطرف شده و این یک موفقیت بزرگ در عرصه دیپلماسی بود.
وی با بیان اینکه دستاوردهای سفر رئیس جمهوربه نیویورک بسیار مهم و بزرگ بود افزود: سخنرانیهای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و اجلاس خلع سلاح هستهای و در اجلاس وزرای خارجه کشورهای جهان بسیار مورد توجه قرار گرفت.
معاون استانداربوشهر با بیان اینکه نقش ایران در منطقه بسیار تعیینکننده است تصریح کرد: از دستاوردهای مهم سفر رئیس جمهور این بود که به دنیا نشان دادیم که نقش ایران در منطقه تعیین کننده است وتاکید شد که باید تحریمهای ظالمانه برداشته شود.
پرآور یادآور شد: در این سفر نشان دادیم که تنها راه حل مسئله ایران از راه دیپلماسی است و این نشان داد که تیم سیاسی و دیپلماسی ایران قوی و فعال عمل کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران امروز در تمام دنیا منادی حق و حقیقت است تصریح کرد: از بهمن 57 تاکنون هر چه به سمت جلو آمدهایم شاهد هستیم که مردم آثار طاغوت را از کشور زدودند و گروهها و دستهجات و کشورهایی که از این مسئله احساس خطر کردند در برابر نظام اسلامی مانعتراشی کردند.
معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به دخالتهای استکبار در سوریه ابراز داشت: سوریه در واقع خط مقدم ما در مقابله با اسرائیل بوده و به همین دلیل استکبار آنجا را به آشوب کشیده است.
پرآور افزود: ایران اسلامی کشوری است که در برابر ابرقدرتها و زورگویان دنیا ایستاده و استوار مانده و هر روز بالندهتر و شکوفاتر شده و استکبار نمیخواهد که ایران به عنوان الگو در دنیا و منطقه خاورمیانه مطرح باشد.
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