نهاوند قطب باغداری همدان/ برگزاری جشن سیب در سرزمین سرابهای خروشان

به گزارش خبرنگار مهر، در شهرستان نهاوند مجموعا 12 هزار هكتار انواع زمین زیر کشتمحصولات باغي است كه از اين ميزان سالانه 111 هزار تن انواع ميوه بدست مي آيد و شهرستان نهاوند بعلت دارا بودن آب و هواي مناسب، زمين هاي حاصلخيز و وجود بهره برداران فعال و سخت کوش بعنوان قطب کشاورزي، دامداري و شيلات استان همدان مطرح است.

این منطقه در محصولات باغي مثمر داراي 12 هزار و 19 هکتار اراضي مستعد است که توليدات سالانه نهاوند در محصولات مختلف کشاورزي، باغات و لبنيات بيش از 550 هزار تن است.

نهاوند با توجه به داشتن منابع آبي متعدد همچون چهار رودخانه (گاماسياب، رودخانه ملاير، خرچنگ‌رود و قلقل‌رود) و تعداد 264 سراب، چشمه و قنات و تعداد 776 حلقه چاه عميق و نيمه‌عميق از پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي بي‌شماري در زمينه كشاورزي بهره مند است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در همین خصوص گفت: شهرستان نهاوند بيش از 25 نوع محصول زراعي و باغي دارد كه به تفكيك، توليدات زراعي شهرستان 327 هزار و 45 تن، توليدات دامي و آبزي‌پروري 113 هزار و 776 تن و توليدات باغي 111 هزار و 192 تن است.

سیب نهاوند قابليت رقابت با استان هايي مانند اروميه و البرز را دارد

وی محصول سيب را از مهمترين محصولات باغي نهاوند ذكر كرد و افزود: اين شهرستان در زمينه توليد سيب مقام اول استان همدان را دارد و در صورت توجه بيشتر و حمايت از آن قابليت رقابت با استان هايي مانند اروميه و البرز را دارا است.

احد ظفری اظهار داشت: از مجموع شش هزار و 100 هكتار باغ سيب استان همدان،دو هزار و 600 هكتار آن در نهاوند وجود دارد كه از اين ميزان باغ ميوه سالانه 41 هزار تن سيب برداشت مي شود.

ظفری عملكرد توليد سيب نهاوند در واحد هكتار را در مقايسه با عملكرد استان مطلوب ارزيابي كرد و گفت: ميانگين عملكرد توليد سيب در كشور 16 تن در هكتار است كه در استان اين رقم 17 تن و در شهرستان نهاوند 22 تن در هر هكتار است.

وی عنوان کرد: شهرستان نهاوند دارای 12 هزار هکتار اراضی باغات سیب درختی زرد و قرمز است که سالانه 30 هزار تن سیب از آن برداشت می شود.

اما در همین خصوص و به شکرانه نعمت در روستای عسگر اباد شهرستان نهاوند از توابع بخش زرین دشت جشن برداشت شیب با حضور مسئولین استانی و شهرستانی بر گزار شد.

فرماندار شهرستان نهاوند در مورد هدف از برپایی این جشن گفت: هدف از برگزاري اين جشن معرفي محصول سيب نهاوند است كه يكي از مرغوبترين انواع سيب توليد شده در استان همدان به حساب مي آيد كه در صورت حمايت از بهره برداران نهاوند مي تواند به يكي از قطبهاي توليد سيب كشور تبديل شود.

نهاوند در توليد 14 محصول مقام برتر استان همدان را دارد

مجتبی مولوی اظهار داشت: از مجموع 22 محصول توليدي بخش كشاورزي در استان همدان، شهرستان نهاوند به تنهايي در توليد 14 محصول مقام برتر استان را دارد و اين امر نشان دهنده جايگاه كشاورزي شهرستاناست.

مولوی ادامه داد: براي جذب بهتر محصولات باغي نهاوند به ويژه محصول سيب باید روي كيفيت محصولات نيز كار شود و از تكنولوژي و فناوريهاي روز براي بالا بردن كيفيت استفاده شود.

وی گفت: اين شهرستان داراي ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل خوبي در زمینه باغداری و کشاورزی است و لازم است با برنامه ريزي دقيق و تلاش مضاعف در جهت توسعه آن گام برداشته شود.

اما صحبت های قابل تامل قائم مقام رئیس سازمان جهاد کشاورزی و معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان کمبودها و مشکلات کشاورزی و باغداری نهاوند را دوباره عیان کرد تا این بار مسئولین نگاه جدی تری برای حل این موضوع داشته باشند.

محمدرضا ابراهیمی در مراسم جشن برداشت سیب درختی شهرستان نهاوند به خبرنگار مهر گفت: در نهاوند بیش از 17 هزار و 500 نفر در عرصه‌های مختلف کشاورزی اشتغال دارند.

وی افزود: این شهرستان در تولید سه محصول حائز رتبه برتر کشور و در تولید 14 محصول حائز رتبه برتر استان همدان است.

ابراهیمی افزود: مجموع توليدات باغي در سال گذشته 111هزار و 192 تن بوده که انواع ميوه‌ها از آن برداشت مي‌شود و علاوه بر تأمين نياز شهرستان، مازاد آن به استان‌هاي همجوار نیز صادر مي‌شود و شهرستان نهاوند دارای 12 هزار هکتار اراضی باغات سیب درختی زرد و قرمز است که سالانه 30 هزار تن سیب از آن برداشت می شود.

نهاوند رتبه نخست تولید سیب درختی در استان همدان را دارد

وی عنوان کرد: شهرستان نهاوند با تولید 41 هزار تن سیب زرد و قرمز رتبه نخست تولید سیب درختی در استان همدان را دارد و ارزش تولیدات محصولات کشاورزی نهاوند سالانه بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان است اما یکی از عمده مشکلات کشاورزان و باغداران نهاوند نبود صنایع تبدیلی و تولیدی و بسته‌بندی در تولید برخی محصولات است که با وجود زحمات فراوان کشاورزان، این دلالان و واسطه‌ها هستند که سود بالایی می‌برند.

باغ پر از درختان سیب و جعبه های گرفته شده از سیب های زرد و قرمز بهانه ای شد تا گفتگویی داشته باشیم با باغدار نمونه استان همدان در سال گذشته و میزبان مراسم جشن برداشت سیب شهرستان نهاوند.

رضا دارایی که 15 سال است باغداری می کند و سال گذشته بعنوان باغدار نمونه استان همدان معرفی شده به خبرنگار مهر گفت: امسال قرار است بعنوان باغدار نمونه کشوری انتخاب شود.

دارایی سه هکتار باغ سیب دارد که در سال گذشته موفق شد از هر هکتار 160 تن سیب برداشت کند اما امسال به موفقیت بزرگتری دست یافته و از هر هکتار باغ خود 165 تن سیب برداشت کرده است.

وی ادامه داد: در هر هکتار 124 درخت سیب کاشته شده و به طور ثابت پنج نفر و به صورت متغیر و در هنگام برداشت سیب بیش از 100 نفر کارگر با من همکاری می کنند.

درختان سیب باغ خود را از نژاد اصلاح شده انتخاب کرده ام

وی علت موفقیت خود را کمک فرزندانش در مراقبت و نگهداری از درختان باغ، استفاده از کود به موقع، آبیاری و سم پاشی مناسب دانست و گفت: درختان سیب باغ خود را از نژاد اصلاح شده انتخاب کرده ام.

به طور قطع برگزاري اين مراسم باعث خواهد شد كه ظرفيت هاي شهرستان در اين بخش بيشتر شناسايي و معرفي شود تا شاهد رشد بيشتر كشاورزي باشيم اما براي جذب بهتر محصولات باغي نهاوند به ويژه محصول سيب لازم است كه روي كيفيت محصولات نيز كار و از تكنولوژي و فناوريهاي روز براي بالا بردن كيفيت استفاده شود.

ايجاد صنايع تبديلي و سردخانه در شهرستان نهاوند از عوامل بالا بردن كيفيت و ميزان توليد محصولات باغي باشد که با توجه به ظرفيت هاي مطلوب و بسترهاي مناسب شهرستان در زمينه توليد سيب با دعوت از سرمايه گذاراني كه بخواهند در اين زمينه سرمايه گذاري نمايند می شود از کشاورزی و باغداری نهاوند حمایت کرد.

با توجه به اینکه در شهرستان نهاوند بیش از 17 هزار و 400 نفر در عرصه‌های مختلف کشاورزی فعالیت دارند و بخش کشاورزی مناسب‌ترین و بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال پایدار و رسیدگی به توسعه همه‌جانبه را مهیا می‌کند، پس شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و مدیریت منابع موجود در شهرستان نهاوند موجب می شود تا علاوه بر تحول و توسعه اقتصادی موجب تقویت زیرساخت‌های توسعه این بخش با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال شود.