همیاران پلیس در زاهدان گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان روز سه شنبه در همایش فرهنگ همیاران و فرهنگ یاران ترافیک که با حضور بیش از 100 دانش آموز مقطع دبستان در تالار اجتماعات فرماندهی انتظامی زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 150هزار دانش آموز مدارس استان در سال جاری آموزش هاي تخصصي لازم در زمينه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي را فرا مي گيرند.

سرهنگ قاسم علي پور با بیان اینکه سال گذشته تعداد 12 هزار و ۳۰۴ نفر از دانش آموزان استان با فرهنگ و مقررات ترافیکی آشنا شدند، ادامه داد: اين آموزش ها با هدف ارتقای فرهنگ ترافيك و آشنايي دانش آموزان با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بوده است.

وی آموزش های تخصصی پلیس را با استفاده از کارشناسان مجرب و با حضور در مدارس و یا دعوت دانش آموزان در پارک های آموزش ترافیک از جمله اقدامات پلیس در این راستا عنوان کرد و گفت: در طرح های به اجرا درآمده دانش آموزان با علایم راهنمایی و رانندگی، نحوه عبور از خطوط عابر پیاده و همچنین نحوه پیشگیری از حوادث احتمالی آشنا خواهند شد.

وی یادآور شد: همکاری و تعامل دانش آموزان با نیروهای پلیس موجب نهادینه سازی فرهنگ صحیح رانندگی و احترام به مقررات و قانون در نسل آینده و کاهش آسیب های اجتماعی می شود.