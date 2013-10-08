فیاض شجاعی برای تصدی دادستانی دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس معرفی می شود

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه بعد از ظهر امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص تایید گزینه نهایی دادستانی دیوان محاسبات گفت: در جلسه امروز با اکثریت آرای اعضای کمیسیون فیاض شجاعی به عنوان گزینه نهایی برای تصدی دادستانی دیوان محاسبات انتخاب شد.

وی افزود: در این جلسه پس از بررسی گزینه های موجود فیاض شجاعی و امیری به عنوان گزینه های نهایی مورد رای گیری قرار گرفتند که هر دو موفق به کسب 12 رای شدند اما به قید قرعه فیاض شجاعی به عنوان گزینه نهایی برای رای گیری در صحن علنی مجلس معرفی شود.