روشهای آموزشی مدارس متعلق به یک سده پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی گوهری‌پور در اولین نشست از مجموعه نشستهای تخصصی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با موضوع "نقش مدرسه در تربیت کودک و اهمیت تعامل خانه" گفت: عدم هم‌گرایی در بخش‌های مختلف آموزش پرورش از جمله مهم‌ترین چالش‌های مطرح در حوزه آموزشی در کشور است.

وی به مقایسه سیستم آموزشی قدیم و امروز پرداخت و افزود: متاسفانه ما از روش مکتب‌خانه‌ای قدیم خیلی فراتر نرفته‌ایم و روح حاکم در آن دوران از بسیاری از معلم‌های ما رخت برنبسته است.

گوهری‌پور در خصوص اهمیت تعامل میان خانه و مدرسه گفت: فرزندان ما حق دارند تربیت شوند و ما برای تربیت کردن وظیفه داریم. وی ادامه داد: وقتی وظیفه مطرح می‌شود، بحث شایستگی به میان می‌آید. ما باید شایستگی لازم را برای تربیت داشته باشیم.

این پژوهشگر افزود: وظیفه، تعاملی است که در رابطه با حق مطرح می‌شود. تعامل، عامل بودن هر دو طرف را می‌طلبد. وقتی تعاملی به وجود نمی‌آید و یا به نتیجه نمی‌رسد یعنی دو طرف درست وارد نقش‌های‌شان نمی‌شوند و یا نقش‌هایشان را بلد نیستند.

این مدرس دانشگاه گفت: محور تعریف نقشها در این تعامل‌، تربیت است. وقتی از اصل موضوع یعنی تربیت، تعریف درست و دقیقی نداشته باشیم، درست وارد نقش‌های‌مان نمی‌شویم و به دنبال آن انتظارهای عجیب و غریب از یک‌دیگر خواهیم داشت که به نظر من نمونه‌هایی از این دست در میان والدین و اولیاء مدرسه کم نیست.

وی گفت: والدین و اولیاء مدرسه چون نمی‌توانند نقشهای یکدیگر را درست شناسایی کنند، نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی بیفتد و نمی‌دانند در تعامل چه چیز هایی نیاز دارند انجام دهند.