اتومبیلهایی که بدون راننده پارک می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فورد قصد دارد از دو نمونه اولیه رونمایی کند که می تواند به آینده نه چندان دور اختصاص داشته باشد. این فناوری جدید در عرصه اتومبیل سازی اتومبیلهایی عرضه می کند که بیشتر از سایرین خودکفا هستند.

نخستین نمونه سیستمی است که به آن کمک کامل پارک گفته می شود. در نگاه اول این سیستم پیشرفته تر از سیستم پارک اتوماتیکی می رسد که درحال حاضر در اتومبیلهای مدرن وجود دارد، این سیستم ها جاده را برای فضاهای باز اسکن کرده و سپس خود را در این فضاها جا می دهند.

در سیستم جدید فورد این ایده اندکی فراتر رفته و به راننده این امکان را می دهد که پیاده شده و پارک شدن اتومبیلش را تماشا کند. از سوی دیگر راننده می تواند در یک نقطه پیاده شود و اتومبیل را برای یافتن بهترین جای پارک راهی خیابان کند.

نمونه دوم تولید شده توسط شرکت اتومبیل سازی فورد سیستمی است که هدایت اتوماتیک را با سیستم قفل شونده خودکار ترکیب کرده است این ویژگی شرایطی را برای اتومبیل فراهم می کند که پیش از برخورد به یک مانع و یا در مواقعی که نمی تواند به موقع ترمز بگیرد خود را به کناری کشیده و سپس توقف کند. این سیستم 200 متر در مقابل خود را با استفاده از یک دوربین و حسگرهای فراصوت اسکن کرده و راننده را نسبت به مواردی که ندیده آگاه می کند. اگر راننده واکنش نشان ندهد، اتومبیل خود برای نشان دادن واکنش دست به کار می شود، اما این مسئله در شرایطی رخ می دهد که سرعت حرکت اتومبیل کمتر از 60 کیلومتر در ساعت باشد.

هر دو سیستم در مرحله اولیه هستند و توسط فورد روی برخی اتومبیلها تنها برای آزمایش نصب شده است. اما همین سیستمهای آزمایشی به ما می گویند که در آینده نه چندان دور و یا شاید ظرف چند سال آینده باید منتظر چه سیستمهایی باشیم.