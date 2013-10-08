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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۹

عابدینی مطرح کرد:

دو عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش افتخار آفریدند

دو عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش افتخار آفریدند

رودسر – خبرگزاری مهر: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش از کسب افتخار دیگر توسط دو عضو این باشگاه در سطح کشور خبر داد.

فر هاد عابدینی گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات بازی های رایانه ای که از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای کشور در دانشگاه مازندران برگزار شد دو نفر به عنوان تیم برنامه نویس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش به نام های " سید صادق تقوی " و " اسحاق جمال نیکوئی " در این مسابقات حضور داشتند.

وی تصریح کرد:  این دو نخبه مقام اول ساخت بازی های کامپیوتری و همچنین کسب عنوان فناوری برتر سال از سوی این بنیاد ملی را کسب کردند.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش گفت: این مسابقات بالاترین سطح ساخت بازی های رایانه ای در کشور است.

 وی یادآورشد: شرایط حضور برای همه در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی فراهم است و کسانی که تمایل دارند می توانند به باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش مراجعه کنند.

کد مطلب 2151854

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