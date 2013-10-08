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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۲

کفایی پور:

45 درصد ماشین آلات کشاورزی گلستان فرسوده هستند

45 درصد ماشین آلات کشاورزی گلستان فرسوده هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گلستان، با اشاره به اینکه 25 هزار تراکتور و دو هزار و 700 کمباین در استان وجود دارد، گفت: 45 درصد این ماشین آلات بالای 20 سال عمر دارند و فرسوده هستند که باید نگاه ویژه ای در این زمینه صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کفایی پور بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نهم تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و ادوات وابسته به آن اظهار داشت: رساندن آب دریای خزر به این مزارع خشک می تواند ضمن ایجاد اشتغال، افزایش تولید در سطح ، امنیت غذایی مطلوب هم در استان ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گلستان گفت: پیشنهاد انتقال آب دریای خزر به سمنان کلید خورده که البته مورد نیاز کویر مرکزی ایران بود، اما در یک فاصله 45 کیلومتری می توان با آب شیرین و کمی تلخ دریای خزر، 200 هزار از اراضی لم یزرع گلستان را به آب رساند.

وی افزود: گلستان از استان هایی است که عمده اقتصاد و تولیدات آن و حتی صنایع آن بر پایه کشاورزی است و 600 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت انواع محصولات کشاورزی است.

72 نوع محصول کشاورزی در استان تولید می شود

کفایی پور با بیان اینکه بیش از 72 نوع محصول کشاورزی در استان تولید می شود گفت: با وجود تنوع محصولات در گلستان اما ما در بخش ماشین آلات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون ضعیف هستیم.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گلستان در ادامه گفت: به نسبت سال گذشته ، 43 درصد در متراژ و 41 درصد در مشارکت شرکت ها افزایش داشتیم  و حتی از کشورهایی چون ایتالیا، سوییس، سوئد و کره وچین نیز نمایندگانی در این نمایشگاه داریم.

کد مطلب 2151860

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