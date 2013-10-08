انتخاب استاندار خراسان رضوی باید سریع تر انتخاب شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی ظهر سه شنبه اظهار کرد: انتخاب استاندار خراسان رضوی باید با نهایت دقت و سرعت صورت بگیرد و نتیجه و پیوند این ظرافت عمل هر چه سریع تر نهایی شود چرا که تاخیر در معرفی استاندار، خصوصا برای استانی به وسعت و اهمیت خراسان رضوی، باعث هدر رفتن زمان و ایجاد آسیب های جدی خواهد شد.

وی تاکید کرد: معرفی استاندار جدید باید از لحاظ مدیریتی با استحکام بیشتر و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت بگیرد تا با تعیین تکلیف این وضعیت، برنامه های بخش های مختلف نیز مشخص شود و با قدرت و درایت بیشتری در دوره جدیدکار خود را شروع کنند.

شافعی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که هیچ گاه سرعت نباید فدای دقت شود؛ چرا که خراسان رضوی به‌عنوان یکی از استان‌های حساس و تاثیرگذار در سطح کشور مطرح است و انتخاب استاندار هم نقش مهمی در مطرح شدن این استان در سطح کشور دارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی دیدگاه های اقتصادی استانداران باید مورد ملاحظه بیشتری برای انتخاب قرار بگیرد.