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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

شافعی:

انتخاب استاندار خراسان رضوی باید سریع تر انتخاب شود

انتخاب استاندار خراسان رضوی باید سریع تر انتخاب شود

مشهد – خبرگزاری مهر: نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه انتخاب استاندار خراسان رضوی باید سریع تر انجام شود، گفت: باید در معرفی و انتخاب استانداران جدید شتاب بیشتری وجود داشته باشد تا مدیران دولتی از وضعیت بلاتکلیفی در بیایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی ظهر سه شنبه اظهار کرد: انتخاب استاندار خراسان رضوی باید با نهایت دقت و سرعت صورت بگیرد و نتیجه و پیوند این ظرافت عمل هر چه سریع تر نهایی شود چرا که تاخیر در معرفی استاندار، خصوصا برای استانی به وسعت و اهمیت خراسان رضوی، باعث هدر رفتن زمان و ایجاد آسیب های جدی خواهد شد.

وی تاکید کرد: معرفی استاندار جدید باید از لحاظ مدیریتی با استحکام بیشتر و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت بگیرد تا با تعیین تکلیف این وضعیت، برنامه های بخش های مختلف نیز مشخص شود و با قدرت و درایت بیشتری در دوره جدیدکار خود را شروع کنند.

شافعی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که هیچ گاه سرعت نباید فدای دقت شود؛ چرا که خراسان رضوی به‌عنوان یکی از استان‌های حساس و تاثیرگذار در سطح کشور مطرح است و انتخاب استاندار هم  نقش مهمی در مطرح شدن این استان در سطح کشور دارد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی دیدگاه های اقتصادی استانداران باید مورد ملاحظه بیشتری برای انتخاب قرار بگیرد.

کد مطلب 2151864

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