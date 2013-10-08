صندوق توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی 105 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی ظهر سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان اظهارکرد: صندوق توسعه بخش کشاورزی در استان به صورت استانی و در سال 86 با 48 عضو تشکیل شده است.

وی از فعالیت 14 صندوق توسعه بخش کشاورزی در استان تاکنون خبر داد و گفت: صندوق های توسعه بخش کشاورزی در تمامی شهرستانهای استان به جز طبس تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه دو صندوق توسعه نیز در بخش زنان فعال است، تصریح کرد: صندوق زنان سرایان با 303 عضو و صندوق زنان درمیان با 377 عضو در استان فعال هستند.

به گفته وی در مجموع 14 صندوق توسعه بخش کشاورزی استان هم اکنون سه هزار و 836 سهامدار هستند.

وی تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تجمیع و مدیریت بهینه منابع مالی تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و ارتقاء نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله اهداف تشکیل این صندوق‌ها عنوان کرد.

وی گفت: صندوق استانی توسعه بخش کشاورزی 105 میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای تاسیس تا پایان شهریور ماه به تشکل های و متقاضیان عضو این صندوق پرداخت کرده است.

هادربادی ادامه داد: صندوق های شهرستانی نیز تا کنون 6.4 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان داشت: سرمایه صندوق‌ها 51 درصد از محل مشارکت تولیدکنندگان بخش کشاورزی و 41 درصد از محل دولت تامین می‌شود.

هادربادی با اشاره به اینکه سال گذشته شش میلیارد و 300 میلیون تومان به صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی استان از سوی استاندار کمک شده است، عنوان کرد: هم اکنون صندوق استانی به 25 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.