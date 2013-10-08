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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۴

هادربادی:

صندوق توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی 105 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

صندوق توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی 105 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای تشکیل صندوق توسعه بخش کشاورزی استان تا کنون 105 میلیارد تومان تسهیلات به تشکل‌های عضو این صندوق پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی ظهر سه شنبه در کارگروه اقتصادی استان اظهارکرد: صندوق توسعه بخش کشاورزی در استان به صورت استانی و در سال 86 با 48 عضو تشکیل شده است.

وی از فعالیت 14 صندوق توسعه بخش کشاورزی در استان تاکنون خبر داد و گفت: صندوق های توسعه بخش کشاورزی در تمامی شهرستانهای استان به جز طبس تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه دو صندوق توسعه نیز در بخش زنان فعال است، تصریح کرد: صندوق زنان سرایان با 303 عضو و صندوق زنان درمیان با 377 عضو در استان فعال هستند.

به گفته وی در مجموع 14 صندوق توسعه بخش کشاورزی استان هم اکنون سه هزار و 836 سهامدار هستند.

وی تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تجمیع و مدیریت بهینه منابع مالی تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و ارتقاء نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله اهداف تشکیل این صندوق‌ها عنوان کرد.

وی گفت: صندوق استانی توسعه بخش کشاورزی 105 میلیارد تومان تسهیلات از ابتدای تاسیس تا پایان شهریور ماه به تشکل های و متقاضیان عضو این صندوق پرداخت کرده است.

هادربادی ادامه داد: صندوق های شهرستانی نیز تا کنون 6.4 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان داشت: سرمایه صندوق‌ها 51 درصد از محل مشارکت تولیدکنندگان بخش کشاورزی و 41 درصد از محل دولت تامین می‌شود.

هادربادی با اشاره به اینکه سال گذشته شش  میلیارد و 300 میلیون تومان به صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی استان از سوی استاندار کمک شده است، عنوان کرد: هم اکنون صندوق استانی به 25 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.

 

 

کد مطلب 2151866

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