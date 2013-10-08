مهتاب کرامتی سفیر حسن‌نیت یونیسف در ایران درباره برنامه های این سازمان در روز جهانی کودک به خبرنگار مهر گفت: یونیسف امسال به مناسبت روز جهانی کودک همراه با ارگان‌های دولتی برنامه‌های متعددی را برگزار می‌کند. ما حدودا با 14 ارگان دولتی همچون هلال احمر، بهزیستی و... در برگزاری برنامه‌هایی که این هفته خواهیم داشت، همکاری کردیم.

وی افزود: به طور نمونه امروز صبح در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جشنی به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد که بسیار پرمخاطب و جذاب بود. همچنین در حاشیه این جشن یک نمایشگاه در ارتباط با فعالیتهای کانون برای کودکان برگزار شده که دیدنی است.

کرامتی به برنامه‌های ویژه در جشنواره فیلم کودک که در اصفهان برگزار است، عنوان کرد: ما در این دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان بر اساس تفاهمنامه‌ای که امضا کردیم حضور پررنگ‌تر و موثرتری خواهیم داشت. البته مانند سال گذشته فیلم های این جشنواره داوری خواهد شد و فیلم برگزیده را انتخاب می کنیم. همچنین قرار است به 77 داور کودک ایرانی و خارجی که در این جشنواره حضور دارند یک دوربین از طرف یونیسف هدیه داده شود.

این بازیگر ادامه داد: همچنین ما از تمام کودکانی که در فیلم های این دوره از جشنواره بازی کرده اند، تقدیر می کنیم. در این تقدیر بسته ای از محصولات یونیسف به همراه یک کوله پشتی که برای زمان زلزله است در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به مهمان ویژه یونیسف در جشنواره فیلم کودک گفت: امسال از طرف یونیسف ما یک مهمان ویژه داریم که به همین منظور از رئیس روابط عمومی منطقه‌ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا دعوت کردیم که در جشنواره کودک حضور یابد و کارگاه آموزشی هم با اصحاب رسانه و اهالی سینما در جشنواره برگزار کند. این کارگاه در ارتباط با سینمای کودک و ارتباط رسانه‌ها با کودکان است.

کرامتی درباره شعار امسال یونیسف در روز جهانی کودک توضیح داد: شعار امسال ما که به عقیده من خیلی خوب طراحی شده است "زنده باد کودکی، زنده باد زندگی" است. این شعار به عقیده من خیلی ساده و در عین حال آموزنده و همچنین می تواند بسیار سازنده باشد.

وی در پایان تاکید کرد: فردا عازم اصفهان برای حضور در جشنواره کودک هستم تا بتوانیم مراسم تقدیر از داوران و بازیگران کودک را برگزار کنیم.