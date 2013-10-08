دو هزار نفر در مسابقات قرآنی بهشهر شرکت کردند

محمد باقر ديني در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاري سی و ششمين دوره مسابقات قرآن این اداره در روزهای 16 و 17 آبان ماه 92 در اين شهرستان خبر داد.
وي اظهار داشت: این مسابقات به عنوان مهمترین و بزرگترین رویداد قرآنی است كه همه ساله در سطح وسيعي از كشور برگزار مي وشد و خوشبختانه با استقبال قرآن آموزان و متسابقين روبرو بوده است.
به گفته ديني، برگزاري مسابقات قرآني و انجام فعالیتهاي قرآني در اين زمينه نه تنها نیاز برای حفظ هویت اسلامی جامعه است بلکه در ماندگاری هویت اسلامی و ایرانی کشورمان نقش دارد.
وي ادامه داد: جهت تسهيل دسترسی عموم متسابقين به منبع آزمون رشته هاي مختلف منابع اعلام شده است و مشكلي در اين رابطه وجود ندارد و برگزيدگان شهرستاني بعد از اعلام به استان، در روز 28 و 29 آبان در مسابقات مرحله استانی شركت مي كنند.
رييس اوقات بهشهر و گلوگاه بيان داشت: این مسابقات با برنامه ريزي انجام شده و با قوت در روزهاي 16 و 17 آبان ماه در امامزاده اسحاق خورشيد كلا گلوگاه برگزار میشود.
ديني گفت: بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی در حوزههای دیگر میتواند توسط گسترش فعالیتهای قرآنی کاهش یابد و درمان شود بنابراین بايد با تلاش و همت بيشتري در اين راستا گام برداريم.
بهشهر - خبرگزاری مهر: رئيس اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر و گلوگاه گفت: تاكنون حدود دو هزار نفر در مسابقات قرآن در شهرستان شركت كردند و اين مسابقات نيز در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتيل و مفاهيم با حضور خواهران و برادران برگزار مي شود.
محمد باقر ديني در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاري سی و ششمين دوره مسابقات قرآن این اداره در روزهای 16 و 17 آبان ماه 92 در اين شهرستان خبر داد.
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