دو هزار نفر در مسابقات قرآنی بهشهر شرکت کردند

محمد باقر ديني در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاري سی و ششمين دوره مسابقات قرآن این اداره در روزهای 16 و 17 آبان ماه 92 در اين شهرستان خبر داد.



وي اظهار داشت: این مسابقات به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد قرآنی است كه همه ساله در سطح وسيعي از كشور برگزار مي وشد و خوشبختانه با استقبال قرآن آموزان و متسابقين روبرو بوده است.



به گفته ديني، برگزاري مسابقات قرآني و انجام فعالیت‌هاي قرآني در اين زمينه نه تنها نیاز برای حفظ هویت اسلامی جامعه است بلکه در ماندگاری هویت اسلامی و ایرانی کشورمان نقش دارد.



وي ادامه داد: جهت تسهيل دسترسی عموم متسابقين به منبع آزمون رشته هاي مختلف منابع اعلام شده است و مشكلي در اين رابطه وجود ندارد و برگزيدگان شهرستاني بعد از اعلام به استان، در روز 28 و 29 آبان در مسابقات مرحله استانی شركت مي كنند.



رييس اوقات بهشهر و گلوگاه بيان داشت: این مسابقات با برنامه ريزي انجام شده و با قوت در روزهاي 16 و 17 آبان ماه در امامزاده اسحاق خورشيد كلا گلوگاه برگزار می‌شود.



ديني گفت: بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های دیگر می‌تواند توسط گسترش فعالیت‌های قرآنی کاهش یابد و درمان شود بنابراین بايد با تلاش و همت بيشتري در اين راستا گام برداريم.

