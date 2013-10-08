تحریم تاثیری بر برنامه هسته ای ایران ندارد/ 1+5 از فرصت استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نماینده دائم نزد سازمان منع سلاحهای شیمیایی، در سازمان مردم نهاد سوسیته دویت، در جمع گروهی از سفرا و دیپلماتهای مقیم، اساتید دانشگاه، محققان، اعضای ارشد احزاب سیاسی و اعضای این سازمان در خصوص «برنامه هسته ای ایران: گامی به جلو» سخنرانی کرد.

وی در آغاز سخنرانی خود با اشاره به پیشینه برنامه هسته ای ایران گفت: هسته ای شدن ایران به دهه 1950 بازمی گردد. نخستین کشوری که ایران را برای دستیابی به فناوری هسته ای ترغیب نمود و این فناوری را به ایران منتقل نمود، آمریکا بود. اما این کشور هم اکنون به مخالف جدی برنامه صلح آمیز هسته ای کشور ما تبدیل شده است. در 5 مارس 1957 موافقت نامه همکاری در خصوص کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای بین دو کشور امضا شد. آمریکا نخستین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را در 1967 به ایران داد. این رآکتور اورانیوم 93 درصد غنی شده را مصرف می کرد و آمریکا 5 کیلوگرم از این سوخت را به ایران تحویل داد.

وی در ادامه اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت به عضویت خود در ان پی تی ادامه دهد و به مقررات این معاهده پایبند بماند. با وجود حسن نیت ایران، معاهدات معتبر هسته ای ایران گرفتار سرنوشتی تلخ شد. این امر نشانه برخورد دوگانه و تبعیض آمیز غرب با مسئله هسته ای ایران بود.

غریب آبادی در خصوص دلایل ضرورت دستیابی به دانش و فناوری هسته ای که امروزه جزو فناوری برتر به شمار می آید، اظهار داشت: امروزه در زمینه تأثیر این گونه علوم بر افزایش دانش بشری، غلبه بر طبیعت و تأمین رفاه و سعادت زندگی انسان تردیدی وجود ندارد و به عنوان عنصر اصلی و پایه ضروری برای توسعه پایدار مورد تصدیق گرفته است و در حقیقت در نیم قرن گذشته در سایه تلاشهای دانشمندان سراسر جهان، این فناوری نقشی مهم در توسعه صنعت، کشاورزی و پزشکی داشته است.

غریب آبادی در ادامه افزود: هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران از توسعه فناوری هسته ای، تولید برق است. بر اساس برنامه توسعه اقتصادی کشور و تصمیم مجلس، ایران بایستی تا سال 2025 از طریق ساخت نیروگاه و تهیه سوخت مورد نیاز آنها از منابع داخلی و خارجی 20 هزار مگاوات برق هسته ای تولید کند. ایران در جستجوی الگوی انرژی سازگار با توسعه پایدار و معاش نسل کنونی و آینده خود، ناچار از انتخاب تنوع بخشی به منابع انرژی خود است و از همین رو تصمیم به توسعه انرژی هسته ای گرفته است. اتخاذ این رویکرد ارتباطی با انقلاب اسلامی ایران در 1979 ندارد، بلکه پیش از انقلاب هم همین سیاست در پیش گرفته شده بود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند در ادامه اظهار داشت: در فاصله سالهای 1979 تا 2011 جمعیت ایران تقریبا دو برابر شد و به 75 میلیون نفر رسید. تا سال 2050 این رقم به 105 میلیون نفر خواهد رسید و با توجه به برنامه کشورمان برای دستیابی به خودکفایی در حوزه انرژی، گزینه دیگری جز تنوع بخشی به منابع انرژی باقی نمانده است. ایران برای رشد اقتصادی و جهت جمعیت نسبتا جوان و در حال رشد خود که حدود 70 درصد آن زیر سی سال سن دارند، بایستی انرژی امن فراهم کند. هم اکنون نیمی از نفت خام تولیدی ایران در داخل کشور مصرف می شود و هر سال کشور به حدود 2000 مگاوات برق اضافی نیاز دارد.

وی افزود: میزان متوسط رشد تولید برق در ایران، سالانه حدود ده ممیز پنجاه و سه صدم درصد است. در 1967 نیروگاههای ما 3 میلیون و 300 هزار بشکه نفت مصرف می کردند، در حالی که این رقم با افزایش چشمگیر به 300 میلیون بشکه در سال 2010 رسیده است. برای تأمین نیاز فزاینده به انرژی، نه ممکن و نه عاقلانه است که منحصرا به انرژی فسیلی اتکا شود. پیش بینی های یأس آورتر خاطر نشان می کند که ایران با میزان رشد مصرف انرژی کنونی، تا 15 سال دیگر به یک واردکننده نفت خام بدل خواهد شد. بنابراین، مصرف بی رویه نفت و گاز به عنوان تنها منبع انرژی و منبع اصلی ارز خارجی، بی ملاحظگی کامل در حق نسلهای آینده است.

غریب آبادی در پاسخ به کسانی که استدلال می کنند ایران با وجود داشتن منابع عظیم نفت و گاز نیازی به انرژی هسته ای ندارد، گفت: اولا منابع تجدیدناپذیر، قابل اعتماد نیستند. دوما کشورهای تولیدکننده نفت از نظر مساحت و جمعیت و نیازها با یکدیگر متفاوت هستند. سوما ایران تنها کشور تولید کننده نفت نیست که در پی دستیابی به انرژی هسته ای است. چهارما سوختهای فسیلی تنها به نسل کنونی تعلق ندارد، بلکه نسلهای آینده نیز نسبت به این منابع حق دارند. پنجم اینکه از نظر زیست محیطی هیچ چاره ای نداریم مگر آنکه به سراغ انرژیهای کم کربن برویم.

سفیر کشورمان در هلند اظهار داشت تحمیل رویکرد تبعیض آمیز و استاندارد دوگانه، جمهوری اسلامی را ناگزیر نمود تا یک سیاست چرخه سوخت بومی را پیگیری نماید. ایالات متحده طبق موافقت نامه منعقده در قبل از 1979 ملزم به تأمین سوخت جدید برای رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی تهران بود، رآکتوری که تحت نظارت آژانس اقدام به تولید رادیو ایزوتوپهای پزشکی می نماید. پس از انقلاب، آمریکا با نقض تعهدات خود از انتقال این سوخت به ایران ممانعت به عمل آورد و مذاکره با دیگر تولیدکنندگان نیز به جایی نرسید. از سوی دیگر ایران 60 تن یو اف شش در اروپا دارد که هنوز به ایران منتقل نشده است. سوخت اولیه برای نیروگاه بوشهر که از شرکت زیمنس خریداری شده بود، برای مدت 25 سال بلوکه شد و نهایتا مجوز صادراتی آن لغو گردید. بایستی به این نکته نیز اشاره شود که ایران در 1975، ده درصد سهام کارخانه غنی سازی اورانیوم اوردیف در تریکاستین فرانسه را خریداری نمود. با وجود این، حتی یک گرم از اورانیوم تولیدی این کارخانه را دریافت نکرد در حالی که برای رآکتور تحقیقاتی خود که ایزوتوپ برای مصارف پزشکی تولید می کرد، نیاز مبرم داشت.

وی در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با نشان دادن حسن نیت و بردباری خود برای رفع ابهامات و با اقدامات اعتمادسازانه فراتر از تعهدات قانونی خود، با آژانس بین المللی انرژی هسته ای همکاری نموده است. برای نمونه بیش از هفت هزار نفر روز از تأسیسات هسته ای ایران بازرسی انجام شده است. ایران حدود دو سال و نیم به صورت داوطلبانه همه فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و تبدیل اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. همچنین پروتکل الحاقی را امضا نمود و بیش از دو سال آن را به صورت داوطلبانه به اجرا درآورد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی تعهدات توافق جامع پادمان را پذیرفته و این رویه را نیز ادامه داده و بازرسان آژانس طبق این توافق و بدون هیچ مانعی به وظایف خود عمل کرده اند. تمامی فعالیتهای هسته ای ایران شامل غنی سازی مطابق با مقررات آژانس بین المللی انرژی هسته ای، معاهده عدم اشاعه و موافقت نامه پادمان تحت نظارت جامع و پیوسته آژانس از طریق حضور بازرسان و دوربینها انجام می شود.

غریب آبادی در ادامه سخنرانی خود اظهار داشت: در نتیجه این اقدامات ایران برای شفاف سازی و همکاری با آژانس، تا کنون هیچ سندی مبنی بر وجود برنامه سلاح هسته ای در کشورمان یافت نشده است. برخی سرویسهای اطلاعاتی برای بیش از دو دهه از بمب خیالی ایران حرف می زنند، اما خیالات آنها به واقعیت نپیوسته چرا که سلاحهای هسته ای جایگاهی در راهبرد امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران ندارد. همان گونه که به خوبی می دانید، ایران خود قربانی سلاحهای شیمیایی است که توسط برخی کشورهای غربی به رژیم صدام داده شده بود. بی اعتنایی ایران به تولید سلاحهای کشتار جمعی، علاوه بر باورهای دینی ما که فتوای مقام معظم رهبری نماد آن به شمار می آید، ریشه در ملاحظات اخلاقی و تجربه تلخ ایران در شهادت 13 هزار نفر و زخمی شدن بیش از 100 هزار ایرانی ناشی از کاربرد سلاحهای شیمیایی دارد.

سفیر کشورمان با رد تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته ای، استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز را طبق مقررات ان پی تی از حقوق انکارناپذیر کشورمان به عنوان عضو این معاهده و همچنین عضو همه پیمانهای خلع و کنترل سلاح دانست و افزود: مردم ایران ممانعت از دستیابی به حقوقشان را با وجود رعایت تعهدات، بی احترامی به خود تلقی می کنند.

غریب آبادی همچنین تحریمها را غیرسازنده خواند و اظهار داشت: تحریمها تأثیری بر برنامه هسته ای ندارند، ضمن اینکه با حقوق بین المللی بشردوستانه مغایرت دارند. وی مذاکره بر مبنای احترام متقابل و رهیافت برد- برد را بهترین گزینه برای حل و فصل این موضوع خواند و افزود با توجه به روی کار آمدن جناب آقای روحانی، افق جدیدی در خصوص مذاکرات هسته ای باز شده است و امیدواریم 1+5 از این فرصت استفاده نماید.

سفیر کشورمان در پایان سخنرانی خود، با اشاره به اینکه ایران برای اولین بار ایده خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته ای را در 1974 ارائه داد، خواستار ایجاد خاورمیانه ای عاری از سلاحهای هسته ای شد و افزود: تحقق چنین امری امنیت و ثبات را در منطقه خاورمیانه تقویت خواهد کرد. وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی که عضو هیچ یک از معاهدات خلع و کنترل سلاح نیست، بایستی هر چه سریع تر و بدون هیچ پیش شرطی به معاهده ان پی تی بپیوندد.

شایان ذکر است انجمن سوسیته دویت که در سال 1802 تأسیس شده، در امور سیاسی و اجتماعی فعالیت می نماید و بیش از 2800 عضو دارد. در نشستهای این سازمان اندیشمندان، اساتید دانشگاه، سیاستمداران، نظامیان، دیپلماتها و نمایندگان سازمانهای بین المللی مستقر در لاهه حاضر می شوند.