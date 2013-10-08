سوانح رانندگی در سیستان و بلوچستان 17 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهيم قربانزاده روز سه شنبه در همايش همياران پليس و فرهنگ ياوران ترافيك در تالار اجتماعات فرماندهی انتظامی زاهدان افزود: کاهش آمار تصادفات در محور های استان و به دنبال آن تلفات جانی حاکی از رعایت قانون و احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان و همچنین موفقیت نیروهای پلیس در بکارگیری اهرم های آموزشی و بستر سازی فرهنگی در این زمینه است.

وی ادامه داد: علاوه بر کاهش 17 درصدی سوانح جاده ای آمار مصدمان ناشی از وقوع سانحه رانندگی در استان نیز به میزان 10 درصد و آمار تلفات جانی در محور های ارتباطی استان به میزان 4 درصد در مقایسه با مدت مشابه کاهش یافته است.

وی از مشارکت و تعامل مردم با پلیس به عنوان یکی از اهرم های موثر و تاثیر گذار به عنوان پشتوانه و عامل موفیقت نیروهای پلیس عنوان کرد و گفت: در طي يك سال گذشته بیش از ۱۶۰ هزار تماس با پليس ۱۱۰ در استان گرفته شده است که تعداد ۳۷ هزار تماس از این تعداد را درخواست های شهروندان به منظوردریافت راهنمایی و مشاوره از پلیس تشکیل می دهد.